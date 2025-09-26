السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرف دبي» تبحث مع اتحاد الصناعات الهندية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

26 سبتمبر 2025 19:36


دبي (الاتحاد)
بحثت غرف دبي مع وفد اتحاد الصناعات الهندية، آفاق تطوير العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وسبل الارتقاء بالشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي والهند في كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع، كل من محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وراجيف ميماني، رئيس اتحاد الصناعات الهندية، بجانب أعضاء الوفد الذي ضم مسؤولو شركات هندية عاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات.
وشهد الاجتماع استعراض فرص وآليات تنويع التبادل التجاري بين دبي والهند بالإضافة إلى دور دبي الحيوي كمركز لتوسع الشركات الهندية إلى أسواق جديدة على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تناول الاجتماع التعاون لتنظيم سلسلة من الفعاليات في عدد من المدن الهندية لتعزيز علاقات الأعمال.
وتأتي زيارة وفد اتحاد الصناعات الهندية في ظل تزايد جاذبية دبي للمستثمرين ورجال الأعمال الهنود، حيث واصلت الشركات الهندية صدارتها لقائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2025، بواقع 9038 شركة جديدة وبنمو 14.9% مقارنة بعدد الشركات الهندية التي انضمت للعضوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت غرف دبي قد أبرمت في شهر أبريل من العام الجاري مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دبي والهند ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، حيث شكلت المذكرة إطارا للارتقاء بمستوى التعاون في عدة مجالات رئيسة، بحيث تدعم غرف دبي الشركات الهندية في تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في الإمارة، من خلال تقديم خدمات إستراتيجية من شأنها تسريع آليات الاستثمار.

