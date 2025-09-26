«ويتيكس» يوسّع نطاق الشراكات العالمية في مجال الطاقة النظيفة



دبي (الاتحاد)

تنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) خلال الفترة من 30 سبتمبر، ولغاية 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يستقطب المعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة لزيادة حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في مزيج الطاقة العالمي، وخفض تكاليفها ورفع كفاءتها التشغيلية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): يسعدنا استضافة آلاف الشركات والخبراء وصنّاع القرار والمستثمرين من مختلف أرجاء العالم لدفع الجهود الرامية إلى توفير الطاقة النظيفة للجميع، وبالتالي ضمان تنمية شاملة ومستدامة، ودعم العمل المناخي، وينسجم المعرض مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ويشكّل فرصة عالمية مثالية لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات ودول العالم في مجال الاستدامة، خاصة أن الطاقة النظيفة ستشكل 36% من مزيج الطاقة في دولة الإمارات بحلول عام 2030.

بدوره، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: تفخر «مصدر» بدعم معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» والتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة في دولة الإمارات وحول العالم، وتسهم المنصات الاستراتيجية مثل معرض «ويتيكس» في دفع عجلة التقدّم المستدام، وتتيح لنا استعراض أحدث مشروعاتنا وحلولنا المبتكرة، وترسيخ شراكاتنا، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة حول العالم، وذلك في إطار مساعينا لرفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعات «مصدر» إلى 100 جيجاوات بحلول 2030.

من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: في ظلّ تزايد الطلب العالمي على الطاقة والمياه، والتحديات الاقتصادية، وواقع تغير المناخ، تقع على عاتق شركات المرافق العامة مسؤولية واضحة لتوفير حلول ميسورة التكلفة وموثوقة، ويجمع معرض «ويتيكس» بين الخبرات العالمية لمعالجة هذه التحديات المشتركة، ودفع التقدم العملي في هذا القطاع وما حوله.

وأضاف: بالنسبة لشركة «طاقة»، يُمثل المعرض فرصةً لعرض كيفية تحقيق استراتيجيتنا لعام 2030 من خلال الاستثمار في الطاقة منخفضة الكربون، وتوسيع قدرات تحلية المياه، وتحديث البنية التحتية لتحسين الكفاءة والأداء، وعلى مدار الأيام الثلاثة، سنُجري نقاشات بناءة مع شركائنا ونظرائنا، ونستكشف أحدث الابتكارات التي ستُسهم في تطوير قطاعنا بشكل أكبر.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» إن المعرض يعد منصّة مهمة تدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز الاستدامة والابتكار ومستقبل الطاقة، وتعزيز الحوار والتعاون المشترك، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات الناشئة.

فيما قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء: شراكتنا طويلة الأمد مع معرض ويتيكس، تعكس التزامنا الراسخ بدعم أجندة دولة الإمارات في مجالي الاستدامة والابتكار.