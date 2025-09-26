المستشار القانوني لـ «أدنوك» رئيساً لـ«الامتثال التنظيمي» بالمنتدى الاقتصادي العالمي



أبوظبي (الاتحاد)

تم اختيار مروان نجمة، المستشار القانوني العام لمجموعة «أدنوك» رئيساً للجنة الامتثال التنظيمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في خطوة تؤكد جهود دولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية القادرة على تمثيلها في مختلف المهام والمحافل الدولية، وتعزيز التعاون العالمي في القضايا الحيوية.

وبصفته رئيساً للّجنة، سيعمل «مروان نجمة»مع الجهات الحكومية المعنية، وقطاعات الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تعزيز أطر الامتثال ومعالجة التحديات التنظيمية التي تؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية في أنحاء العالم.

وقال مروان نجمة إنه بفضل دعم وتشجيع الإدارة التنفيذية في «أدنوك»، تواصل كوادرها الوطنية تحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات عالمياً، ويسرني أن أتولى مهام رئاسة لجنة الامتثال التنظيمي في المنتدى الاقتصادي العالمي والإسهام في تطوير المعايير الدولية للامتثال ومن خلال التعاون مع أعضاء اللجنة، نتطلع إلى دعم جهود تعزيز الحوكمة وأطر الامتثال على المستوى العالمي.

وتندرج «لجنة الامتثال التنظيمي»، التي تم الإعلان عن تأسيسها مؤخراً في دبي، تحت مظلة «لجنة الذكاء التنظيمي» التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويؤكد تأسيس هذه اللجنة أهمية الدور المتنامي لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار واستشراف مستقبل مجال الامتثال التنظيمي.

جدير بالذكر أن «مروان نجمة» يشرف من خلال مهامه في «أدنوك»على الشؤون القانونية والحوكمة والامتثال، والتي تُعد من الركائز الأساسية التي تسهم في تمكين المجموعة من الحفاظ على مرونة واستمرارية أعمالها في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وذلك بالتزامن مع جهودها لتوفير إمدادات الطاقة بشكل مسؤول للإسهام في تلبية احتياجات الاقتصادات والمجتمعات.