9.24 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

قلّلت عمليات شراء من قبل المستثمرين الإماراتيين من تراجع مؤشرات الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، تأثراً بعمليات بيع تمت بوساطة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية لضمان جنى الأرباح بعد زيادة القيمة السوقية للأسهم المحلية في الأسبوع السابق بقيمة جاوزت 31 مليار درهم.

وتمكّنت الأسواق المحلية من جذب سيولة بقيمة إجمالية 9.24 مليار درهم بعد تداول نحو 2.15 مليار سهم خلال 177 ألفاً و147 صفقة.

وبلغت محصلة تعاملات الإماراتيين من الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي 468.75 مليون درهم بواقع 33.96 مليون درهم صافي شراء في سوق العاصمة ونحو 434.79 مليون في «دبي المالي».



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 55.83 مليون درهم، بعد استحواذهم على 34.6% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 27.8% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.952 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.896 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 16.99 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 106.79 مليون درهم، وبذلك تصبح محصلة تعاملات الأجانب الإجمالية 33.96 مليار درهم صافي (بيع) من مشتريات من الأسهم بقيمة 2.25 مليار درهم ومبيعات بقيمة 2.284 مليار درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 59.2% من قيمة التداولات و61.9% من كمية التداولات.

وفيما يخصّ الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة، فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 112.42 مليون درهم كمحصلة (بيع). وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (شراء) بقيمة 112.42 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض بنحو 132 نقطة وبنسبة 1.3% عند مستوى 9999.82 نقطة مقارنة مع 10131.97 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10155.27 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9945.48 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار 67 شركة، فيما أغلقت 29 شركة مستقرة من دون تغيير.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.667 مليار درهم لتشكّل ما يقارب من 45.26% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 2.102 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 57% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 434.79 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 2.016 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.581 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 434.79 مليون درهم.

وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 501.14 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 501.14 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.223 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 722.49 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض بمقدار 167.9 نقطة بنسبة 2.79% عند مستوى 5855.31 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6023.21 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 6036.83 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5794.27 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية 5.556 مليار درهم بعد تداول 1.186 مليار سهم خلال 109 آلاف و840 صفقة. وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 30.5 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 998.6 مليار درهم مقابل 1.029 تريليون درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق.