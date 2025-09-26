السياحة في الإمارات.. رؤية استراتيجية طموحة ونمو مستدام

رشا طبيلة (أبوظبي)

يحتفل العالم بيوم السياحة العالمي الذي يصادف اليوم، الموافق 27 من سبتمبر، تحت عنوان «السياحة والتحوّل المستدام»، ليؤكد أهمية قطاع السياحة في تحقيق التغيير الإيجابي للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة من خلال خلق فرص عمل، وتنشيط الاقتصادات المحلية، ودعم البنى التحتية.

واستطاعت الإمارات أن تجسد هذا التحول، وتعزز مكانتها الرائدة على صعيد قطاع السياحة العالمي، من خلال تحقيق نمو مستدام في مساهمة السياحة بالاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل من خلال الاستثمارات والمشاريع السياحية والثقافية والترفيهية المستمرة، لتستقبل أكثر من 30 مليون نزيل فندقي العام الماضي.

وتستهدف الإمارات من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، رفع مكانتها كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها وجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.

وبحسب الأمم المتحدة للسياحة، يُسلِّط يومُ السياحة العالمي 2025 الضوءَ على الإمكانات التحولية للسياحة كعاملٍ للتغيير الإيجابي. ولكنَّ تحقيق هذه الإمكانات لا يقتصر على تعزيز النموّ، فهو يتطلّب الحوكمة الجيّدة، والتخطيط الاستراتيجي، والرصد الفعّال، وتحديد الأولويات بوضوح بما يتماشى مع أهداف الاستدامة على المدى البعيد، فالسياحة ليست قطاعاً اقتصادياً فحسب، بل هي محفّز للتقدُّم الاجتماعي، كما أنَّها تُساهم في توفير التعليم وخلق فُرَص العمل، وتفتح آفاقاً جديدة للجميع، ولإطلاق هذه الفوائد، يجب تبنّي نهج مدروس وشامل يضع الاستدامة والمرونة والعدالة الاجتماعية في صميم عملية تنمية السياحة وصنع القرار.

وتعكس الأرقام والمؤشرات التي حققتها الإمارات تبنيها لرؤية واضحة واستراتيجية مستدامة للقطاع السياحي، فبحسب بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة للعام الماضي، استقبلت فنادق الإمارات 30.8 مليون نزيل فندقي، مقارنة مع 28 مليون نزيل في 2023، بنمو 10%.

وبحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي للعام 2024، بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني 257.3 مليار درهم، وبلغ إجمالي الوظائف حتى نهاية 2024 نحو 898.6 ألف وظيفة، أي ما يقارب وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في الدولة.

وبلغ إنفاق السياح الدوليين 217.3 مليار درهم، فيما وصل إنفاق السياح المحليين إلى 57.6 مليار درهم.

وتؤكد التوقعات النمو المستدام للقطاع السياحي الإماراتي، فخلال الـ 10 سنوات المقبلة، توقع المجلس أن يُسهم القطاع بنحو 287.8 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035 أي ما يُمثل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

وشددت «الأمم المتحدة للسياحة» حول بيان نشرته على موقعها بخصوص يوم السياحة العالمي، أنه يجب أن تبدأ عملية التحوُّل نحو السياحة المستدامة بحوكمة فعّالة وتخطيط ينطلق من الناس، فالاستثمار في التعليم والمهارات، ولاسيّما في صفوف الشباب والنساء والمجتمعات المعرّضة للتهميش أمرٌ بالغ الأهمية.

وفي الإمارات، استقطب قطاع السفر والسياحة بالإمارات العام الماضي إجمالي استثمارات وصلت إلى 32.2 مليار درهم العام الماضي بنمو %10.8 مقارنة بالعام 2023، وسط توقعات بارتفاع قيمة هذه الاستثمارات إلى 35.5 مليار درهم العام الحالي بنمو %10، على أن يصل إلى 50.8 مليار درهم بحلول العام 2035، بحسب تقرير التوقعات الاقتصادية لمجلس السفر والسياحة العالمي للعام الجاري.