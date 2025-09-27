جناح الدولة في "معرض التجارة الرقمية" بالصين  يشهد إقبالاً كبيراً

يشهد جناح دولة الإمارات في المعرض العالمي للتجارة الرقمية المقام في مدينة هانغتشو الصينية، إقبالا واهتماما كبيرين من الشركات والمستثمرين الدوليين ومختلف الزوار، لما يقدمه من فرص وخدمات ومعرفة متطورة تدعم التجارة الرقمية، ويعكس ما تمتلكه الدولة من مقومات أساسية، سواء على صعيد البنية التحتية أو التقنيات الحديثة، التي تجعل منها وجهة رائدة في مجالات التجارة الرقمية.

وقال خليفة الجزيري، مدير إدارة التراخيص في وزارة الاقتصاد والسياحة، إن العالم أصبح قرية واحدة، والتجارة القادمة هي التجارة الرقمية، ومع توفر سرعات الإنترنت العالية وتقنية الجيل الخامس 5G، إضافة إلى أنظمة التوصيل المتطورة، أصبح بالإمكان إيصال المنتجات داخل الإمارات خلال نصف ساعة تقريباً، لافتا إلى أن هذه العوامل جميعها تسهل على الشركات العالمية دخول السوق الإماراتي عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الحديثة.

وأوضح أن المشاركة الإماراتية في المعرض لم تقتصر على جذب الشركات الأجنبية إلى الإمارات فقط، بل تشمل أيضاً تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق عالمية مثل الصين ودول أخرى يبلغ عددها 56 دولة مشاركة في المعرض، بما يعزز فرص النمو والانتشار دولياً.

وأكد الجزيري أن هذه الفعالية تعد فرصة كبيرة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أحدث المنتجات في الأسواق العالمية، والاستفادة منها لتطوير منتجاتهم محلياً، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزا رئيسيا للتجارة الرقمية في المنطقة والعالم.

وأضاف أن هذه المشاركات تسهم بشكل كبير في تعزيز دور التجارة الرقمية كمحرك رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني، وفي ظل تطور هذا القطاع أصبحت الإمارات نموذجاً استثنائياً للعالم في مجال الابتكار والتكنولوجيا والتجارة الرقمية فضلا عن الذكاء الأصطناعي، بما يلهم العديد من الدول للاستفادة من تجربتها الرائدة.

وشدد الجزيري على أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص لقطاع التجارة الرقمية في الإمارات، بفضل ما تمتلكه من منظومة قوانين مرنة وبنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية حيوية تدعم الابتكار والشراكات الدولية الناجحة.