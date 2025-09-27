الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

4 منظمات و14 شركة كورية جنوبية في «ويتيكس 2025»

27 سبتمبر 2025 17:45

دبي (الاتحاد) 
تحافظ مشاركة جمهورية كوريا الجنوبية في «ويتيكس» 2025 على زخمها السنوي، ويشهد جناحها الدولي المشارك في المعرض مشاركة 14 شركة متخصصة في قطاع المياه و4 منظمات.

ويمتاز الجناح بتنوع مجالات عمل الشركات التي يحتضنها، ابتداءً من الأجهزة المخصصة لتعزيز جودة الحياة، إلى ابتكارات خفض الفاقد في شبكة الكهرباء والمياه وتعزيز مرونتها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: تعكس المشاركة السنوية القوية لجمهورية كوريا الجنوبية في «ويتيكس» العلاقات الوطيدة المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، وعمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين والهادفة إلى دفع عجلة النمو المستدام في كلا البلدين.
من جهته، قال هونغ سيونغ-كوان، رئيس الشراكة الكورية للمياه: نتمنى كل النجاح لمعرض «ويتيكس» 2025، وتسعدنا المشاركة هذا العام عبر الجناح الكوري الذي تنظمه كل من K-water، وK-ECO «التجمع الكوري للمياه»، والشراكة الكورية للمياه، وKOAMI، بمشاركة 14 شركة كورية رائدة تستعرض أحدث التقنيات في قطاع المياه.
 واستناداً إلى سنوات متواصلة من المشاركة في المعرض، نأمل أن تعزز دورة هذا العام مكانة العرض بوصفه منصة فعالة لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات، واستكشاف فرص جديدة للنمو المستدام والابتكار، وتحقيق نتائج مثمرة مع شركائنا. ويجمع جناح جمهورية كوريا الجنوبية في «ويتيكس» تحت سقفه مجموعة من كبرى الشركات المتخصصة في· حلول الحياة الذكية، وتقنيات كفاءة المياه، وتعزيز كفاءة شبكات الكهرباء.

