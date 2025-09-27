10% زيادة الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة في 2024

حسونة الطيب (أبوظبي)

من المتوقع ارتفاع الاستثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة، بما يزيد على الضعف بنهاية هذا العام بالمقارنة مع الوقود الأحفوري.

وتستمر زيادة الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، بصرف النظر عن خطط البيت الأبيض الرامية لإلغاء أو تأجيل المشروعات التي تتميز بقلة انبعاثاتها الكربونية. وبلغت الاستثمارات العالمية في تقنيات ومشروعات الطاقة النظيفة خلال النصف الأول من العام الجاري رقماً قياسياً قدره 386 مليار دولار، بزيادة قدرها 10٪، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، بحسب ذا جارديان.

ومن المرجح، أن تناهز استثمارات الطاقة حول العالم، 3.3 تريليون دولار خلال العام الحالي، وبينما ما يزيد على تريليون دولار من نصيب الوقود الأحفوري يذهب ضعف ذلك المبلغ، أي نحو 2.2 تريليون دولار، في مشاريع للطاقة النظيفة ذات الطبيعة التي تتقلص فيها انبعاثات الكربون.

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «زيرو كربون» الفكرية، ارتفع إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة في الفترة بين النصف الأول للعام 2023 والعام 2024 بنسبة قدرها 12٪، بينما كانت النسبة عند 17٪ بين العامين 2022 و2023.

ويعكس ذلك الزخم والقوة اللتين ما زال القطاع يتميز بهما. ورغم التراجع الطفيف في وتيرة النمو إلا أنها تتلاءم مع متوسط نمو الثلاث سنوات الماضية ما يعني أن استثمارات الطاقة المتجددة، حققت نمواً أكثر مما كان متوقعاً.

ارتفعت عمليات تمويل طاقتي الرياح البحرية والبرية بما يقارب 25٪ خلال النصف الأول من العام الجاري لتناهز 126 مليار جنيه إسترليني، وتعتبر كل من الصين وأوروبا أكبر الأسواق لطاقة الرياح البحرية.

ومنذ شهر يناير من هذا العام تم الإعلان عن عمليات تمويل مستقبلية بنحو 470 مليار دولار في الطاقة النظيفة، خُصص ما لا يقل عن 75٪ منها لشبكات الطاقة وإمدادات الكهرباء، بحسب تقرير زيرو كربون.

ويعتبر ذلك، بمثابة الأنباء السارة للحكومات التي تأمل في الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة في الوقت الذي تشكل فيه شبكات الكهرباء القديمة والغير ملائمة، عائقاً أمام تحقيق أهداف الطاقة المتجددة.

وبحسب البيانات التي جمعتها المؤسسة التي هي عبارة عن جمع يتألف من عدة مؤسسات فكرية وأكاديميين تبذل الشركات التي تمثل حوالي 70% من إيرادات أكبر ألفين شركة مدرجة على مستوى العالم، جهوداً مقدرة لتحقيق خطط ترمي للوصول لدرجة الصفر من الانبعاثات.

وعلى الرغم من خروج الإدارة الأميركية من اتفاقية باريس وتقويضها للجهود الفيدرالية التي تهدف للحد من أزمة المناخ إلا أن ليست كل الشركات الأميركية ماضية في هذا الاتجاه حيث تلتزم 19 ولاية بأهداف المناخ بالإضافة إلى 304 شركات كبيرة مستقرة داخل أميركا، وتمثل هذه الشركات مجتمعة، ما يزيد على 65٪ من إيرادات الشركات الأميركية، أي ما يعادل حوالي 12 تريليون دولار من الإيرادات العالمية.

ومع أن العديد من الشركات تحولت من الأقوال للأفعال والبدء في خفض الانبعاثات إلا أنه لا يزال من الضروري سرعة تحرك البلدان وبعض الشركات الأخرى وبصرف النظر، عن وضع المزيد من الشركات لمعايير تتطابق مع التزاماتها، ما زالت الفجوة كبيرة بين التطلعات وما يجري في الواقع.

ويرى بعض خبراء قطاع الطاقة أنه يترتب على الشركات الأميركية، مجاراة نظيراتها الصينية والأوروبية وغيرها في مناطق أخرى حول العالم، حيث تعمل سياسة المناخ على تشكيل بيئة المنافسة، كما أن الوصول لدرجة الصفر من الانبعاثات ليست ساحة للاعتراك السياسي بل سباق نحو أسواق أكثر استقراراً في المستقبل وتوفير الاستثمارات والفرص الوظيفية.