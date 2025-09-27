«الملتقى الخامس» لـ «مالية الشارقة» يعزز كفاءة الأنظمة والتحول الرقمي

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، الملتقى المالي الخامس الذي يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة الأنظمة المالية الحكومية وتطوير الكوادر الوطنية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يرسّخ مكانة الشارقة كنموذج متقدّم في الإدارة المالية الرشيدة والتحول الرقمي.حضر الملتقى 250 مشاركاً من الجهات الحكومية بالشارقة وعدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن المالي والرقمي، حيث استعرض أبرز المبادرات والمشروعات النوعية التي تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير منظومة الإيرادات وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية في إمارة الشارقة.

وأكدت هدى الياسي، مديرة إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة، أن هذا الحضور الواسع يعكس حرص مختلف المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة على المساهمة في صياغة رؤية مالية متكاملة تدعم استدامة الموارد وتُعزز الحوكمة والشفافية، موضحة أن هذا التجمع يشكّل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة المالية الحكومية نحو مستويات أكثر تطوراً وفاعلية.

وقالت: إن ما يطرحه الملتقى من مبادرات ومشروعات نوعية يُسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها، وترسيخ أسس الكفاءة والاستدامة، بما يعزّز مكانة الإمارة كنموذج رائد في الإدارة المالية الحديثة، ويواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو مستقبل مالي أكثر مرونة وابتكاراً.

واستعرض ناصر كشواني، مدير مركز التدريب المالي، خلال الملتقى، المبادرات التدريبية النوعية، من أبرزها دبلوم قيادات المالية العامة التأهيلي الذي يستهدف بناء جيل من القيادات المالية الوطنية، إلى جانب التمهيد لإطلاق الدفعة الثانية من رؤساء الأقسام المالية، والإعلان عن الاستعداد لطرح شهادة المحاسب الإداري المعتمد، بالتعاون مع معهد المحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأميركية، خلال عام 2026.

وناقش الملتقى تحديث البيانات الخاصة بصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، حيث تم استعراض أهمية هذه الخطوة التي تمثل ركناً أساسياً لحماية حقوق المشتركين والالتزام بالاشتراطات القانونية، إضافةً إلى دورها في انسيابية العمليات وتجنب الأخطاء.

واستعرضت ميره بن هده السويدي، رئيس قسم الأنظمة المالية والتطبيقات الذكية بدائرة المالية المركزية بالشارقة، نظام «تحصيل» الذكي، موضحةً أنه يمثل منظومة مبتكرة للإيرادات الحكومية، تعزز الأمان والشفافية، وتسهّل الإجراءات من خلال الاعتماد على الأتمتة الكاملة.

واختتم الملتقى باستعراض التجربة الرقمية لهيئة الشارقة للمتاحف في تطبيق نظام المناقصات الآلي، حيث قدمت مريم سالم المرزوقي شرحاً حول دور النظام في ضمان الشفافية وتسريع الإجراءات وربطها بأنظمة الحكومة المالية.