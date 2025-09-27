الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

استعراض أحدث الابتكارات في «الحوسبة المتقدمة» و«النماذج الضخمة» و«الروبوتات»

28 سبتمبر 2025 01:25

هانغتشو (وام)

يخصص المعرض العالمي للتجارة الرقمية، المقام في مدينة هانغتشو الصينية ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، جناحاً رئيسياً للذكاء الاصطناعي، يتم خلاله عرض أحدث الابتكارات في مجالات الحوسبة المتقدمة والنماذج الضخمة والروبوتات الذكية، إلى جانب أكثر من 100 تطبيق عملي للذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والترفيه والنقل والبناء. 
وجذب جناح شركة «Rokid» اهتمام الزوار من خلال نظاراتها الذكية Rokid Glasses المزودة بتقنيات الترجمة الفورية والتصوير والملاحة، والتي طرحت في الأسواق مطلع سبتمبر الجاري وحققت مبيعات تجاوزت 40 ألف وحدة خلال خمسة أيام فقط.
كما قدّمت شركة «Hangzhou CloudGlab Technology» سلسلة روبوتات على هيئة كلاب آلية لدعم الإرشاد الذاتي، إضافة إلى روبوتات تعليمية للأطفال وأخرى للتوعية الأمنية، واستعرضت شركة شنغهاي مايكروبورت ميدبوت روبوتها الجراحي «تُوماي Toumai».

