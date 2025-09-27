عبدالله بن طوق: 39.546 رخصة تجارية بالسياحة والضيافة والطيران حتى منتصف سبتمبر

أبوظبي (وام)



قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن دولة الإمارات تضع قطاع السياحة في صدارة أولوياتها الاقتصادية، باعتباره ركيزة محورية ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، وعنصراً فاعلاً في تعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأضاف معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة 2025، أنه في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققها السياحة الإماراتية نركز حالياً على ابتكار وتطوير المزيد من المبادرات والمشاريع والبرامج السياحية المتنوعة، والتي تخدم تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، لا سيما إطلاق النسخة السادسة من حملة «أجمل شتاء في العالم» خلال شهر ديسمبر القادم.

وأشار إلى مواصلة العمل مع الشركاء على المستويين المحلي والعالمي لتأهيل الكوادر البشرية الإماراتية للدخول إلى سوق العمل بالقطاعات والأنشطة السياحية المختلفة، إضافة إلى تحفيز مجتمع الأعمال الإماراتي، وكذلك المستثمرون ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم على الاستثمار، والتوسع في قطاعات السياحة والضيافة والسفر والطيران والنقل الجوي بالأسواق الإماراتية.

وقال: إن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل على توفير برامج جديدة تسهم في نمو المشاريع الناشئة لرواد الأعمال الإماراتيين في الأنشطة السياحية، إضافة إلى تعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية عبر المشاركة الفاعلة في الفعاليات والمعارض الدولية، بما يسهم في إبراز مكانتها ودورها الريادي على الساحة العالمية.

وأكد معاليه على الاستمرار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبيانات السياحية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة على إدارة المعلومات، ودعم اتخاذ القرارات المناسبة وتحسين تجربة الزوار.

وأشار إلى أنه في ضوء توجهات الدولة بتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الأفريقية، تستضيف الدولة خلال شهر أكتوبر القادم، وعلى مدار ثلاث أيام قمة «الإمارات أفريقيا للاستثمار السياحي» على هامش منتدى مستقبل قطاع الضيافة، الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الإماراتية الأفريقية في مختلف مجالات السياحة والضيافة والسفر والطيران وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.

وقال معالي عبدالله بن طوق، إن بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات تشهد تطورات مستمرة في التشريعات والسياسات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز جاذبية الدولة للشركات والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم ما حفز الاستثمارات في القطاعات والأنشطة السياحية.

وأضاف أنه في ضوء هذه التطورات وصل عدد الرخص التجارية التي تعمل في مجالات السياحة والضيافة والطيران والنقل الجوي وتقنيات الطيران والحلول الرقمية السياحية في الدولة إلى 39,546 رخصة حتى منتصف سبتمبر 2025، وبنسبة نمو بلغت 275% مقارنة بمنتصف سبتمبر 2020، ويعكس هذا النمو الكبير ريادة الإمارات كبيئة حاضنة للشركات والرخص التجارية لمختلف القطاعات السياحية.