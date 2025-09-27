الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 200.000 زائر متوقع عبر «برنامج التوقف في أبوظبي» العام الحالي

رشا طبيلة (أبوظبي)



كشف أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران»، أن «برنامج التوقف في أبوظبي» يحقق نجاحاً ملحوظاً العام الحالي، حيث من المتوقع أن يستقبل ما يقارب 200 ألف زائر العام الحالي، بعد أن تم استقبال العام الماضي 85 ألف زائر، وبنمو 5 أضعاف عن عدد الزوار في 2019.

وأطلقت «الاتحاد للطيران» ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برنامج «التوقف في أبوظبي»، في مايو من العام 2024، ويوفر البرنامج للضيوف المسافرين عبر أبوظبي، فرصة تحويل فترة توقفهم وإقامتهم الفندقية المجانية إلى عطلة بأبوظبي.

وأكد نيفيس في لقاء مع «الاتحاد» على هامش إطلاق شراكة استراتيجية، مؤخراً، بين كل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«الاتحاد للطيران»، والدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليج»، أن شهر يوليو الماضي، رغم أنه في الموسم الصيفي، شهد أعلى عدد من زوار «برنامج التوقف» مقارنة بالأشهر الأخرى.







فترات أطول

ويمتد نجاح برنامج التوقف إلى ما هو أبعد من مجرد زيارة أولى لأبوظبي، حيث يعود العديد من الضيوف، الذين زاروا الإمارة خلال رحلة توقف قصيرة، لقضاء عطلات أطول فيها.

وأوضح نيفيس: «عند الحجز عبر موقع الناقلة، يمكن للزوار الذين يختارون التوقف في أبوظبي استخدام بطاقة ائتمان واحدة للقيام بعملية دفع واحدة، عبر منصة واحدة تشمل شراء التأشيرة في حال الحاجة، وحجز الفندق والرحلة بالكامل، ما يجعل العملية أسرع وأسهل من أي مكان آخر، إضافة إلى الاستفادة من إقامة فندقية مجانية تصل إلى ليلتين».

ويمكن للمسافرين، الذين يحجزون رحلاتهم مع الاتحاد، إضافة رحلة توقّف بسهولة واختيار إقامة فندقية مجانية لمدة ليلة أو ليلتين من مجموعة من الفنادق المتميزة في جميع أنحاء العاصمة، وتتيح هذه العملية السلسة للمسافرين تحويل عبورهم إلى تجربة ثرية في أبوظبي، واستكشاف الفنادق العالمية المستوى في الإمارة، والمواقع السياحية والترفيهية.



نمو مطرد

وحول توقعات العام الحالي، كشف نيفيس عن توقعات باستقبال «الاتحاد للطيران» 21.5 مليون مسافر العام الجاري، على أن ينمو العدد بنسبة 15% العام المقبل ليصل بين 24 إلى 25 مليون مسافر، لا سيما مع التوسعات في الوجهات والأسطول.

وأكد نيفيس أن الشراكات الرياضية ليست فقط مجرد رعاية، بل استراتيجية لربط الناقلة بالرياضة التي تهم مسافريها في كل سوق، حيث لدينا شراكات مع مؤسسات دولية رياضية في مختلف الرياضات مثل كرة القدم والبادمينتون والكريكيت والفورمولا-1 وكرة السلة، وهي رياضات تغطي مختلف دول العالم في أوروبا وآسيا.

وبحسب بيانات الناقلة، نقلت «الاتحاد للطيران» 14.2 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبمتوسط حمولة ركاب مرتفع بلغ 88%.