الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شركة إماراتية تزوّد أكثر من ربع مليون منزل في تشاد بالكهرباء النظيفة

شركة إماراتية تزوّد أكثر من ربع مليون منزل في تشاد بالكهرباء النظيفة
28 سبتمبر 2025 12:48

أعلنت "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، التابعة لشركة "ريسورسز إنفستمنت" في أبوظبي، عن تزويد نحو 274 ألف منزل في تشاد بالكهرباء النظيفة، وذلك عبر محطة "نور تشاد" للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاواط التي جرى تدشينها اليوم في العاصمة نجامينا.

شهد الافتتاح معالي وزير الدولة والأمين العامة لرئاسة الجمهورية في تشاد محمد أحمد الحبو، وعدد من وزراء الحكومة، إلى جانب علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، وراشد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى تشاد.

وتُعد محطة "نور تشاد" أول مشروع من نوعه بهذا الحجم في البلاد، وقد نُفذ في زمن قياسي، لتشكّل محطة بارزة في قطاع الطاقة وبداية لمشاريع مستقبلية في مجال الطاقة المتجددة.

وتجمع المحطة بين 50 ميجاواط من الطاقة الشمسية، ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 5 ميجاواط/ ساعة، ومن المتوقع أن تسهم في خفض أكثر من 1.36 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون طوال فترة تشغيلها.

 

وأكدت "جلوبال ساوث يوتيليتيز" أنها ستتولى تشغيل المحطة التي تمثل تحولًا نوعيًا في تشاد، عبر توفير مصدر مستقر وواسع النطاق للطاقة النظيفة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والحد من الاعتماد على الديزل المستورد.

أخبار ذات صلة
برعاية الشيخة فاطمة.. إطلاق مبادرة «هي تقود أفريقيا» بالشراكة بين الإمارات وإسواتيني
الإمارات تؤكد أولوية الوقاية من أمراض القلب في «يوم القلب العالمي»

وقال علي الشمري، إن هذا المشروع هو الأول الذي تنفّذه الشركة من التوقيع وحتى التشغيل في إفريقيا، وهو برهان على قدرة هذه الأسواق على التحرّك بسرعة عندما تتوفر الإرادة والشراكات الفاعلة القادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

وأضاف أن المشروع مرتبط بتوفير الحلول والخدمات للناس، عبر تمكين العائلات والمجتمعات والدول من الازدهار من خلال توفير مستدام للطاقة النظيفة.

واستغرق إنجاز المحطة أكثر من 350 ألف ساعة عمل آمنة، وتركيب أكثر من 81 ألف لوح شمسي و158 عاكسًا كهربائيًا.

وسيُشكّل المشروع نموذجاً يُحتذى به لمشاريع الطاقة المتجددة المستقبلية في تشاد، وهو يأتي ضمن محفظة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" المتنامية من الاستثمارات في الطاقة النظيفة عبر أفريقيا، ليجسّد التزام دولة الإمارات بدعم التنمية المستدامة وبناء شراكات عملية مع دول الجنوب العالمي.

المصدر: وام
الطاقة النظيفة
الإمارات
تشاد
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اليوم 13:22
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
الرياضة
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
اليوم 15:00
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
التعليم والمعرفة
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
اليوم 14:49
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
الرياضة
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
اليوم 14:43
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
اليوم 14:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©