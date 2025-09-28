«جلوبال ريل 2025» ينطلق في أبوظبي يوم 30 سبتمبر

تستضيف أبوظبي، خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل، في مركز أدنيك أبوظبي، النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، الذي يواصل ترسيخ مكانته كأكبر حدث من نوعه في المنطقة وواحد من أبرز الفعاليات الدولية التي تجمع قادة وخبراء قطاع النقل من أنحاء العالم، ويسهم في تعزيز مكانة العاصمة أبوظبي في مشهد النقل العالمي كلاعب أساسي في صياغة الحلول المستقبلية وتمكين سبل الحوار العالمي بشأن تحقيق مسقبل أفضل للقطاع.

وقال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، إن «جلوبال ريل 2025» يؤكد المكانة المتميزة التي حققتها العاصمة أبوظبي في تعزيز سبل الحوار العالمي لتشكيل مستقبل أفضل لقطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية «جلوبال ريل 2024».

وأضاف أن الحدث يواصل هذا العام، جهوده في تسريع مسيرة التحول نحو منظومات نقل أكثر استدامة وتكاملاً، من خلال جمع نخبة من صناع القرار وقادة القطاع والخبراء من أنحاء العالم لتبادل الرؤى والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز كفاءة واستدامة النقل والخدمات اللوجستية عالمياً.

وأضاف أن استضافة «قطارات الاتحاد» هذا الحدث العالمي البارز، يجسّد التزامها بتطوير حلول مبتكرة في قطاع النقل والسكك الحديدية، موضحاً أن نسخة هذا العام تركز على الابتكار باعتباره من المحاور المهمة لتطوير قطاع النقل، وهو ما يتجلى من خلال الإقبال الواسع هذا العام على جائزة «جلوبال ريل للابتكار» التي تلقت 242 مشاركة، ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف المشاركات في العام الماضي، إلى جانب منصة الابتكار والتي تتناول مواضيع تؤكد أهمية الابتكار في نهضة قطاع النقل العالمي، وذلك بما ينسجم مع جهود الإمارات الرائدة في هذا المجال.

وأردف أن «جلوبال ريل 2025» الذي يعقد تحت شعار «قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي»، يواصل تأثيره على القطاع العالمي بما ينسجم مع مكانة الإمارات كوجهة رائدة للابتكار في مجال السكك الحديدية وحلول النقل المستدام، مبيناً أن النسخة الثانية ستشهد توسعاً، إذ تجاوز عدد الوزراء والوفود الوزارية المشاركة 24 وزيراً ووفداً وزارياً، وعدد الجهات العارضة 200 جهة تمثل 14 قطاعاً مختلفاً، من بينها 70 شركة تشارك للمرة الأولى، ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمعرض والمؤتمر العالمي والدور المحوري الذي يلعبه على مستوى القطاع العالمي.

ويشارك في الحدث العالمي شركات يبلغ مجموع إيراداتها السنوية أكثر من 140 مليار دولار، إلى جانب أكثر من 60 رئيساً تنفيذياً من شركات وجهات رائدة في قطاع النقل من دول مختلفة.

ويتوقع أن يستقطب الحدث في نسخته الثانية أكثر من 20 ألف زائر دولي من 100 جنسية، على مدار ثلاثة أيام تزخر بجلسات حوارية، وعروض للمشاريع، وتبادل للخبرات التقنية.

ويشارك في المعرض والمؤتمر العالمي أكثر من 11 مشغلاً وطنياً للسكك الحديدية، من بينهم شركة قطارات الاتحاد، وشركة حفيت للقطارات، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، والسكك الحديدية الوطنية الكورية، وشركة السكك الحديدية الهندية، وشركة شرق اليابان للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية في تشاد، وشركة السكك الحديدية في أفغانستان، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، وشركة رينفي، وشركة كيوليس، وهو تنوع يعكس النمو الاستثنائي والمكانة الدولية التي حققها الحدث العالمي في نسخته الثانية.

ويضم «جلوبال ريل 2025» مؤتمراً استراتيجياً، وآخر فنياً يمتدان على مدار 3 أيام، تتخللهما جلسات نقاشية ودراسات حالة، وحوارات جانبية، ورؤى حصرية حول مشاريع النقل والبنية التحتية، ويستضيف المؤتمر الاستراتيجي أكثر من 55 جلسة توفر رؤى فريدة من الخبراء في المجالات المختلفة، وتغطي تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة، والتمويل المستدام، والسياسات والحوكمة، وقابلية التشغيل البيني وتوحيد الشبكات، والذكاء الاصطناعي والأتمتة، وتخطيط مدن المستقبل.

وسيشارك في جلسات المؤتمر الفني خبراء ومختصون من مؤسسات بحثية لمناقشة مواضيع هامة في الجانب الفني مثل الهندسة، والرقمنة، والمركبات المتحركة، وإدارة الأصول، والابتكار التشغيلي.

وسيضم المعرض أيضاً أجنحة ومناطق مخصصة توفر فرصاً مثالية لتعزيز نمو مشاريع قطاع النقل العالمي، مثل جناح التمويل وجناح المشاريع الدولية، ومنصة الابتكار، وأكثر من 9 أجنحة دولية، لكل من المملكة المتحدة، وإسبانيا، وبولندا، والهند، والمملكة الأردنية الهاشمية، وألمانيا، والنمسا، وكوريا الجنوبية وقطر.

كما يضم المعرض جناح المشاريع الدولية، حيث يتم استعراض مخططات رئيسية للبنية التحتية بمليارات الدولارات وفرص استثمارية من 8 دول تشمل أفغانستان، وتشاد، وكينيا، وجنوب السودان، وجمهورية أوغندا، وأوزباكستان، وتركمانستان، وباراغواي. وسيسهم جناح التمويل في ربط مطوري المشاريع، والشركات المصنعة للمعدات الأصلية، والممولين ويضم 8 بنوك ومؤسسات مالية.

وسيحتفي المعرض والمؤتمر بالفائزين بالنسخة الثانية من جائزة «جلوبال ريل للابتكار» 2025 بمنحة بقيمة مليون درهم إماراتي.