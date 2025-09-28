«سياحية عجمان» تختتم جولتها في الصين

عجمان (الاتحاد)

اختتمت دائرة التنمية السياحية بعجمان، برئاسة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، جولتها الترويجية الناجحة في جمهورية الصين الشعبية، والتي شملت مدن شانغهاي، هانغتشو، وشنزن، مسلطة الضوء على إمارة عجمان كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الأصالة والحداثة.

وخلال الجولة، حقق وفد الدائرة تقدماً ملموساً في تعزيز العلاقات مع شركاء القطاع السياحي في الصين، حيث تمت مناقشة سبل التفاهم والتنسيق وآفاق العمل المشترك المستقبلية، ما يمهد الطريق لتعاون مستدام وفرص استثمارية جديدة تعزز من مكانة عجمان على الخريطة السياحية العالمية.

وقال محمود خليل الهاشمي: نحن سعداء بنتائج هذه الجولة ومخرجاتها، إذ كانت بمثابة نافذة واسعة على عالم جديد من الفرص، كما أننا سلطنا الضوء على تنوع عجمان السياحي، من الشواطئ الساحرة إلى المواقع الثقافية المميزة والخدمات الفندقية المتكاملة، ما أسهم في تعريف شركائنا الصينيين على معالم الإمارة ومزاياها، وترسيخ حضورها العالمي كوجهة متكاملة تلبي تطلعات جميع الزوار.

وأضاف: نحن ملتزمون بتوسيع شبكة شراكاتنا الدولية، وإبراز التجربة السياحية الفريدة التي تقدمها عجمان، بما يدعم الاقتصاد المحلي، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز من مكانة الإمارة بين الوجهات السياحية الرائدة في المنطقة.

وأسفرت الجولة عن نتائج ملموسة تمثلت في توسيع آفاق التعاون وعقد شراكات جديدة مع أبرز رواد القطاع السياحي الصيني، وتعزيز القنوات الترويجية لعجمان في السوق الصينية، إلى جانب تلقي دعوات لمبادرات مشتركة في مجال السياحة المستدامة، ما يسهم في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للعلاقات المستقبلية بين البلدين.

وتمثل هذه الجولة جزءاً من استراتيجية دائرة التنمية السياحية بعجمان لتعزيز حضور الإمارة عالمياً، وفتح أسواق جديدة، وإبراز التجارب السياحية الاستثنائية التي تقدمها، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النماء الاقتصادي المستدام للإمارة، وتكريسها خياراً مفضلاً للسياح من جميع أنحاء العالم.