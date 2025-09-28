الإمارات تتصدر الدول العربية في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة

الكويت (الاتحاد)

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» في تقرير حديث لها أن الإمارات تصدرت الدول العربية المستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال 22 عاماً (2003-2024) وفق عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف بعدد 57 مشروعاً مثّلت 16% من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت 88.5 مليار دولار بحصة 25% من الإجمالي، ووفّرت تلك المشاريع أكثر من 16 ألف وظيفة.

وأوضح التقرير أن 5 دول عربية هي: الإمارات والسعودية والبحرين والأردن ومصر، استثمرت في 90 مشروعاً بينياً في قطاع الطاقة المتجددة، بما يمثل نحو 25% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاماً، وبلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 113 مليار دولار، بما يمثل نحو 32% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت نحو 22 ألف فرصة وظيفية.

وكشف التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية استقطب 360 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 351 مليار دولار ووفرت أكثر من 83 ألف وظيفة، وذلك خلال الفترة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثاني لعام 2025 عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الدول العربية، الذي أصدرته اليوم من مقرها في دولة الكويت، أن 5 دول عربية ضمّت الإمارات ومصر والمغرب وموريتانيا والأردن استقطبت خلال الفترة نفسها 248 مشروعاً أجنبياً بحصة 69% من الإجمالي، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 291 مليار دولار بحصة 83%، ووفرت تلك المشاريع نحو 68 ألف وظيفة بحصة 82% من الإجمالي.

وركز التقرير على 4 محاور رئيسة هي قدرات توليد الكهرباء واستهلاكها في الدول العربية حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة لعام 2024، والمشاريع الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الكهرباء والطاقة عام 2025.

و على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع الكهرباء والطاقة في 14 دولة عربية وفق وكالة «فيتش»، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز لعام 2025، فقد جاءت الإمارات والسعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة، تلتها كل من المغرب ومصر والجزائر على التوالي.

وتوقّع التقرير ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المولدة في الدول العربية بمعدل 3.1% إلى 8.6 ألف كيلوواط في الساعة بنهاية عام 2025، مع استمرار ارتفاعه ليبلغ نحو 9.6 ألف كيلو واط في الساعة عام 2030.

وعلى صعيد تجارة الدول العربية الخارجية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة، أشار التقرير إلى ارتفاعها بمعدل 8% إلى نحو 39.2 مليار دولار عام 2024 «استحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق وقطر على 81% منها»، كمحصلة لارتفاع الصادرات العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بنحو 9% إلى نحو 7.6 مليار دولار والواردات بمعدل 7.8% إلى أكثر من 31.5 مليار دولار خلال العام نفسه.