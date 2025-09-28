الحكومة البريطانية تضمن قرضا بمليارا دولار لـ "جاكوار لاند روفر"

لندن (د ب أ)

ستتعهد الحكومة البريطانية بضمان قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني "مليارا دولار" لشركة جاكوار لاند روفر"جيه إل آر"، فيما تواصل مواجهة إغلاق في أعقاب هجوم سيبراني واسع النطاق.

واضطرت شركة صناعة السيارات البريطانية إلى تعليق الإنتاج في مصانعها في المملكة المتحدة لعدة أسابيع بعد استهدافها من قبل قراصنة، حسب وكالة الأنباء البريطانية "(بي إيه ميديا".

ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق حتى الأول من أكتوبر المقبل على أقرب تقدير، مما يترك موردي الشركة في حالة من عدم اليقين.

ومن المتوقع أن يمنح القرض، وهو من أحد البنوك التجارية، هؤلاء الموردين بعض اليقين وسط استمرار الإغلاق.

وستقدم الحكومة دعمها للقرض من خلال ضمان تنمية الصادرات، وهي آلية دعم مالي تهدف إلى مساعدة الشركات البريطانية التي تبيع سلعها في الخارج وسيتم سداد هذا القرض على مدى خمس سنوات وسيساعد في تعزيز الاحتياطيات النقدية لشركة "جيه إل آر" مع سدادها للشركات في سلسلة التوريد الخاصة بها، والتي تأثرت بشكل كبير بالإغلاق.