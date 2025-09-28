الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الإمارات للعطور والعود» حاضنة أعمال للعلامات التجارية الإماراتية الناشئة

«الإمارات للعطور والعود» حاضنة أعمال للعلامات التجارية الإماراتية الناشئة
28 سبتمبر 2025 19:31

الشارقة (الاتحاد)
ينظم مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 3 حتى 12 من أكتوبر المقبل النسخة الثالثة من «معرض الإمارات للعطور والعود» بمشاركة واسعة تضم أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية محلية وعالمية.ويقدم المعرض لزواره مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات تحت سقف واحد.
وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن المعرض يمثل ركيزة أساسية في رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ مكانة الشارقة كمركز عالمي للتجارة المتخصصة حيث يؤدي دوره كحاضنة أعمال ومنصة إطلاق للشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية الإماراتية الناشئة.
وأضاف أن «معرض الإمارات للعطور والعود» يمثل فرصة لعرض ابتكارات الشركات وقياس استجابة السوق، وبناء شبكة علاقات دولية، ويساهم في التعريف بالعلامات الإماراتية والخليجية في قطاع العطور.
ويخصص المعرض في نسخته الثالثة منصة «الإماراتيين للعود والعطور»، التي أطلقتها غرفة الشارقة لدعم المواهب الإماراتية العاملة في صناعة العطور، في مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال الإماراتيين، وتتيح فرصة لعرض منتجاتهم وابتكاراتهم المتميزة أمام جمهور عالمي واسع.

 

