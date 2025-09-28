18 جناحاً دولياً في «ويتيكس 2025»

دبي (الاتحاد)



يستضيف معرض «ويتيكس 2025»، 18 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم، منها جناح جمهورية الصين الشعبية، جمهورية الهند، الجمهورية الإيطالية، جمهورية ألمانيا الاتحادية، روسيا الاتحادية، الجمهورية الفرنسية، الجمهورية البولندية، جمهورية بلغاريا، الاتحاد السويسري، وجناح اتحاد كندا، إلى جانب الجمهورية التركية التي تشارك للمرة الأولى في المعرض ضمن جناح دولي مستقل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يسهم معرض «ويتكس» في توطيد أواصر الشراكات الدولية وحشد الجهود لمد المزيد من جسور التواصل وتوسيع آفاق التعاون حول العالم في مختلف مجالات الاستدامة.