أسعار الذهب تتجاوز عتبة 3800 دولار للأونصة لأول مرة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متجاوزة عتبة 3800 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المرجح أن يواصل خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.



وبحلول الساعة 0435 بتوقيت جرينتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 3801.88 دولار للأوقية.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 3831.90 دولار.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 47.08 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 3.4 بالمئة إلى 1622.04 دولار. وصعد البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1297.67 دولار للأوقية.