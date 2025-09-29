آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة

أعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد "آركابيتا"، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، عن تخارجها بنجاح من محفظة عقارات صناعية تضم تسعة أصول عالية الكفاءة مجهّزة بأحدث التقنيات بمساحة إجمالية تبلغ 1.5 مليون قدم مربع، تقع في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأميركية. وقد استحوذت على المحفظة شركة "كابيتال بارتنرز"، المتخصصة في قطاع العقارات اللوجستية المتكاملة.



يمثل هذا التخارج إنجازًا مهمًا لآركابيتا ومستثمريها، لا سيما في ظل التقلبات الاقتصادية بعد الارتفاعات في أسعار الفائدة. وقد ضمّت المحفظة مزيجًا من المرافق المكتبية، والصناعية-المكتبية المختلطة، ومراكز التوزيع، وحققت تدفقات دخل مستقرة ونموًا ملحوظًا في القيمة خلال منذ الاستحواذ عليها، ما يعكس مدى التزام آركابيتا باستراتيجية استثمارية منضبطة ونهج عملي في إدارة الأصول يشمل المشاركة المباشرة في النشاط التأجيري والتفاعل مع المستأجرين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.





وبهذه المناسبة، قال براين هيب، المدير التنفيذي ورئيس قطاع العقارات في الولايات المتحدة لدى آركابيتا: "تمثل هذه الصفقة تخارجًا ناجحًا آخر ضمن استراتيجيتنا الخاصة بالقطاع اللوجستي في الولايات المتحدة، والتي تركز على الاستثمار في أصول عقارية ذات استخدامات عملية وتحقق قيمة تشغيلية عالية نظرًا لقربها من الطرق السريعة الرئيسية التي تخدم المراكز الصناعية والاقتصادية الكبرى. وانطلاقًا من العوامل الاقتصادية القوية التي تتميز بها سوق إنديانابوليس، بينما تتميز سوق إنديانابوليس بعوامل اقتصادية قوية. ويجسّد هذا التخارج قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة من خلال الإدارة النشطة للمحفظة".





هذا التخارج يمثّل خطوة هامةً أخرى في مسيرة آركابيتا نحو تنمية منصتها العالمية للعقارات اللوجستية، ويؤكد التزامها طويل الأمد بالاستثمار في الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة في قطاعات قادرة على الصمود عبر مختلف الدورات الاقتصادية.





