الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مناطق متخصصة تعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي "معرض التجارة الرقمية"

مناطق متخصصة تعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي "معرض التجارة الرقمية"
29 سبتمبر 2025 11:01

شهدت الدورة الرابعة للمعرض العالمي للتجارة الرقمية، التي اختتمت أعمالها اليوم الاثنين في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، عروضاً موسعة لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الرقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والرعاية الصحية الرقمية والترفيه الثقافي.

وضم المعرض مناطق عرض متخصصة، من أبرزها منطقة عرض الذكاء الاصطناعي التي استقطبت اهتماماً واسعاً من الزوار، حيث قدمت شركات صينية وعالمية حلولاً وابتكارات في مجالات الحوسبة الذكية والأجهزة الطرفية والروبوتات، إلى جانب مساحة مخصصة للشركات الناشئة لعرض تقنياتها المبتكرة.

كما شهدت منطقة عرض التنقل الرقمي إقبالاً لافتاً، حيث تضمنت أحدث ابتكارات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة ومشروعات الاقتصاد الجوي منخفض الارتفاع، فضلاً عن عروض لشركات متخصصة في الطيران المدني قدمت حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي.

أخبار ذات صلة
140 ألف مستفيد من برنامج «افحص» المدعوم بالذكاء الاصطناعي
"أنثروبيك" تطلق أفضل نماذجها في البرمجة بالذكاء الاصطناعي

وفي منطقة الرعاية الصحية الرقمية والفضاءات الذكية، تم عرض ابتكارات في الأجهزة الطبية الذكية والتقنيات الحيوية والتطبيقات المستقبلية للصحة، شملت أنظمة المراقبة القابلة للارتداء والعلاجات الرقمية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.

أما منطقة عرض المحتوى الرقمي والترفيه، فركزت على صناعة الثقافة الرقمية، بما يشمل الألعاب الإلكترونية والدراما والأدب الرقمي والموسيقى والرسوم المتحركة، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في الصناعات الإبداعية.

ويُعد المعرض العالمي للتجارة الرقمية منصة دولية رائدة لتعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي، واستشراف مستقبل التقنيات المبتكرة ودورها في تطوير أنماط الحياة والاقتصاد العالمي.
 

المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
التجارة الرقمية
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©