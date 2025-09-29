الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

جمعية الإمارات لريادة الأعمال توقع شراكة استراتيجية مع «زيلو»

جمعية الإمارات لريادة الأعمال توقع شراكة استراتيجية مع «زيلو»
29 سبتمبر 2025 13:53
29 سبتمبر 2025 13:53


أبوظبي (الاتحاد)
 وقّعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال شراكة استراتيجية مع شركة «زيلو»، منصة التمويل الخاصة الرائدة في الدولة (المعروفة سابقاً باسم eFunder) بهدف تعزيز الشمول المالي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول تمويلية ميسرة وسريعة.

تأتي هذه الشراكة استجابة للتحدي الأبرز الذي يواجه رواد الأعمال في الدولة، والمتمثل في صعوبة الوصول إلى التمويل التقليدي وطول إجراءات الموافقة. وستوفر الشراكة لأعضاء الجمعية وصولاً مميزاً إلى حزمة من الحلول التمويلية تشمل تمويل الفواتير، وتمويل الضمانات المصرفية، وخدمات خصم الشيكات، بما يدعم استدامة الأعمال ويعزز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف «عام المجتمع». تأكيد على الرؤية الوطنية ودعوة للقطاع الخاص.

وقال جاسم الشكر، الأمين العام لجمعية الإمارات لريادة الأعمال: «انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة بإعلان الإمارات عاصمة لريادة الأعمال، وتأكيداً على دور«عام المجتمع» في تعزيز الشراكات البناءة، فإن هذه الشراكة مع «زيلو» تمثل نموذجاً عملياً لدعم رواد الأعمال، وتذليل التحديات التمويلية التي تواجههم. كما نتوجه بدعوة مفتوحة إلى جميع الشركات والمؤسسات الوطنية لدعم هذه المبادرة والانضمام إليها، لأن تمكين ريادة الأعمال هو مسؤولية مجتمعية تساهم في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام».

من جهته، قال دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لشركة «زيلو»: «يسعدنا أن نكون شريكاً استراتيجياً في هذه المبادرة الوطنية، والتي تتيح لنا توسيع نطاق دعمنا للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ونتطلع من خلالها إلى المساهمة في خلق نظام بيئي متكامل يدعم الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، انسجاماً مع مكانة الإمارات عاصمة عالمية لريادة الأعمال».

ريادة الأعمال
