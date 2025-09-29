الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين «دبي التجاري العالمي» و«الإمارات لتموين الطائرات»

29 سبتمبر 2025 15:27


دبي (الاتحاد)
وقّعت «ضيافة مركز دبي التجاري العالمي» وشركة «الإمارات لتموين الطائرات»، مذكرة تفاهم استراتيجية، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للفعاليات الكبرى في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ سيُتيح هذا التعاون تقديم حلول متكاملة وفق نماذج تشغيلية متنوعة.
وأكد ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تُعد إنجازاً مهماً لضيافة مركز دبي التجاري العالمي. وقال: إن مركز دبي التجاري العالمي يُعد الوجهة المفضلة لأهم وأكبر المعارض العالمية والفعاليات الكبرى في المنطقة، ومن خلال الجمع بين خبرتنا في إدارة مراكز المؤتمرات والمعارض وخدمات الضيافة وتنظيم الفعاليات، مع القدرات الإنتاجية عالمية المستوى لشركة الإمارات لتموين الطائرات، فإننا نرتقي بمعايير قطاع الضيافة للفعاليات الكبرى في المنطقة، مع تقديم تجارب استثنائية لملايين الضيوف، وتعزيز الابتكار والجودة والتميز في الخدمة. وأكد على الالتزام بتعزيز المكانة العالمية الرائدة لمركز دبي التجاري العالمي من خلال إبرام شراكات ترتقي بتجارب الفعاليات وتدعم تحقيق أهداف دبي الاقتصادية والسياحية.
من جانبه، قال شهريار نوابي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات، إن تعاون الشركة مع ضيافة مركز دبي التجاري العالمي يجمع بين جهتين رائدتين تتمتعان بمجموعة كبيرة من الخبرات المتكاملة في تقديم الضيافة الراقية على نطاق واسع وتوفير تجربة فريدة من نوعها. وتتزامن هذه الشراكة مع التطور الذي تشهده أجندة فعاليات دبي ودولة الإمارات واتساع نطاقها الدولي، وترسخ مكانة شركة الإمارات لتموين الطائرات وضيافة مركز دبي التجاري العالمي الرائدة في قطاع الضيافة، بما يدعم النمو المستمر لدولة الإمارات كوجهة عالمية للفعاليات، ويُرسي معايير جديدة لخدمات تقديم الطعام والضيافة الاستثنائية.
وسيبدأ العمل المشترك بين ضيافة مركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات لتموين الطائرات بشكل فوري، عبر العديد من الفعاليات رفيعة المستوى، بما في ذلك النسخة القادمة من معرض دبي للطيران، إضافة إلى معرض دبي العالمي للقوارب، وكأس دبي العالمي، ومعرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية «دبليو إتش إكس تك»، ومعرض جيتكس جلوبال.
ويمثّل هذا التعاون شراكة قوية صُممت لتلبية متطلبات أكبر الفعاليات الرياضية والثقافية والتجارية والمؤسسية الكبرى في دبي، من خلال تقديم حلول الضيافة المتكاملة التي تتماشى مع قطاع الفعاليات سريع النمو في دبي.
وسيُقدم هذا التعاون العديد من الخدمات في الموقعين التابعين لمركز دبي التجاري العالمي، وهما «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض» و«مركز دبي للمعارض».

