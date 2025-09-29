«إكسباند نورث ستار» منصة عالمية لتسريع نمو الشركات الناشئة



دبي (الاتحاد)

أكد منظمو معرض «إكسباند نورث ستار»، الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي يقام في دبي منذ العام 2016، أن المعرض نجح في إتاحة فرص نوعية أمام آلاف الشركات الرقمية الناشئة من مختلف أنحاء العالم للحصول على صفقات تمويل استثماري بملايين الدولارات، وإبرام شراكات استراتيجية تدعم نمو وتوسع أعمالها.

ويحتفي «إكسباند نورث ستار» في دورته المقبلة التي ينظّمها مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في دبي هاربر، خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2025، بعقد من النجاح في تمكين رواد الأعمال، وربطهم بفرص التمويل والأسواق، وتحويل الأفكار الواعدة إلى شركات عالمية رائدة تساهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضّلة للمبتكرين، والمستثمرين، والشركات الريادية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وتشكل قصص النجاح التي انبثقت من «إكسباند نورث ستار» دليلاً على الدور المحوري الذي يلعبه المعرض في تحويل الأفكار الريادية إلى كيانات عالمية مؤثرة، إذ استطاعت شركة «موڤ» النيجيرية، التي تقدّم حلولاً في مجال تمويل قطاع التنقل، أن تجمع أكثر من 460 مليون دولار من مستثمرين كبار أمثال «أوبر»، و«بلاك روك».

ويُعد «إكسباند نورث ستار» منصة لاستقطاب الاستثمارات، حيث يسهم في ربط المبتكرين بمصادر التمويل وتسريع نمو مشاريعهم في مختلف مراحل التطوير، ففي عام 2024، التقت الشركة الفرنسية المتخصصة في تطوير الوكلاء الافتراضيين «أوبو»، بمستثمر خلال المعرض، وحصلت على تمويل بقيمة 20 مليون دولار، فيما استقطبت الشركة الهندية «فريش كرافت تكنولوجيز» استثماراً بقيمة 12.7 مليون دولار في تقنيتها لتعقيم البلازما الأيونية بعد مشاركتها في دورة العام 2022 من المعرض، أما شركة «زارا بيوتيك» الهندية للتكنولوجيا الزراعية، فقد حصدت استثماراً بقيمة 10 ملايين دولار لإطلاق أعمالها في دولة الإمارات.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن المعرض شكل على مدار عقد من الزمن منصة رائدة للابتكار والفرص، وتمثل قصص النجاح التي أثمر عنها هذا الحدث، من شركات ناشئة، إلى مبتكرين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية؛ نماذج واقعية على مكانة دبي المرموقة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.