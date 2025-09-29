«العربية للطيران» تتسلم أولى طائراتها من طراز إيرباص

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «العربية للطيران» تسلمها أولى طائراتها من طراز إيرباص A320neo في خطوة تمثل بداية تسلمها للطلبية المكونة من 120 طائرة من عائلة A320 والتي وقعتها الشركة مع إيرباص في عام 2019.تعكس هذه الخطوة التزام الشركة برؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد التي تهدف إلى توسيع شبكة وجهاتها وتعزيز عمليات تشغيلية أكثر كفاءة واستدامة إلى جانب ترسيخ حضورها في الأسواق الرئيسة.

واستقبلت الشركة طائرتها الجديدة في حفل خاص أقيم بمطار الشارقة الدولي بحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة، وعادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران» إلى جانب عدد من مدراء الإدارات في شركة الطيران والمطار والقطاعات المعنية.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني: يمثل استلام أول طائرة من طراز A320neo ضمن طلبيتنا مع إيرباص خطوة مهمة نحو تعزيز أسطول الشركة الحالي وتطوير عملياتها التشغيلية ويعكس انضمام هذه الطائرات الحديثة التزامنا المتواصل بالكفاءة التشغيلية والابتكار والاستدامة مع الحفاظ على وعدنا بتقديم تجربة تتميز بالقيمة المضافة لجميع عملائنا.

من جانبه، قال عادل العلي: أسهم أسطول «العربية للطيران» الحديث على مر السنوات في دعم إدارة عمليات الشركة الفعالة والموثوقة وتوفير تجربة سفر مميزة للمسافرين، وتعد إضافة طراز A320neo للأسطول الحالي خطوة مهمة في تعزيز الأداء التشغيلي وتوسيع نطاق عملياتنا إلى أسواق جديدة، ويأتي هذا الحدث اليوم في إطار التزامنا بتبنّي أحدث التقنيات لرفع كفاءة عملياتنا في جميع المجالات.