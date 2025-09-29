الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تُطلق أولى رحلاتها إلى بيشاور

29 سبتمبر 2025 18:40

أبوظبي (الاتحاد)
احتفلت الاتحاد للطيران بإطلاق رحلتها الافتتاحية إلى بيشاور "PEW"، لتعزز بذلك شبكتها في باكستان، وتوفّر سبل وصول سهلة للمسافرين من باكستان إلى دولة الإمارات ودول الخليج وشبكة الاتحاد الموسّعة.
وتربط هذه الخدمة المباشرة الجديدة أبوظبي ببيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا، والتي تشتهر بتاريخها العريق وتراثها الثقافي، وبدورها كبوابة للتجارة والسياحة. 
ومن المتوقع أن تُلبي هذه الخدمة طلباً قوياً من أكثر من 1.5 مليون باكستاني يعيشون ويعملون في الدولة، مع تعزيز إمكانية السفر في الاتجاهين للعمل والترفيه.وتُصبح بيشاور رابع وجهة مباشرة للاتحاد للطيران في باكستان، إلى جانب كراتشي ولاهور وإسلام آباد، مما يُعزز حضور الشركة في جنوب آسيا، ويُتيح لضيوفها خيارات ومرونة أكبر عبر شبكتها المتنامية.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يعكس إطلاق خط بيشاور التزام الاتحاد بتعزيز شبكة وجهات عالمية قوية، وكون باكستان موطن إحدى أكبر الجاليات في دولة الإمارات، يسعدنا إطلاق هذه الخدمات لمنح الضيوف المزيد من المرونة لتلبية طلباتهم في السفر.
وتابع: «مع هذه الخدمة الجديدة، لا نربط العائلات والأصدقاء فحسب، بل نجذب أيضاً المزيد من الزوار من باكستان لاستكشاف أبوظبي كوجهة عالمية لرحلات العمل والترفيه».
وستبدأ الاتحاد بتشغيل 5 رحلات أسبوعية إلى بيشاور، قبل أن تزيدها إلى رحلات يومية ابتداء من 20 نوفمبر. 
وستُشغل الرحلات على متن طائرة الاتحاد إيرباص A320، التي توفر 8 مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعداً في الدرجة السياحية.

