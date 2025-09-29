«الشارقة للاستثمار 2025» يجمع 10 آلاف مشارك و95 متحدثاً

الشارقة (الاتحاد)

بمشاركة أكثر من 95 متحدثاً دولياً من القادة وصنّاع القرار الاقتصادي والاستثماري، تنطلق الدورة الثامنة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2025» من 22 إلى 23 أكتوبر المقبل، متضمّنة أكثر من 160 فعالية متخصّصة، مع ترقّب لحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي المنتدى هذا العام ضمن أجندة موحّدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي» الذي تستضيفه الشارقة لأول مرة، بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «وايبا» ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ليجسّد مكانة الإمارة كمركز دولي للحوار الاقتصادي، ويعيد توجيه بوصلة الاستثمار العالمي نحو حلول أكثر انسجاماً مع التحولات العالمية الراهنة.

ويشهد المنتدى حضوراً واسعاً لأكثر من 70 وكالة ترويج استثمار من حول العالم، تمثل حكومات ومؤسسات وطنية من الأسواق المتقدمة والناشئة، وتعرض تجاربها وخططها الوطنية لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية قطاعاتها الحيوية. وتشكّل هذه المشاركة منصة حوار مباشر بين الجهات الرسمية والمستثمرين والقطاع الخاص، لدعم التكامل الإقليمي، وتطوير سياسات استثمار مرنة وقابلة للتنفيذ.

ويتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من مختلف القطاعات، من مستثمرين، وشركات، ورواد أعمال، وخبراء ماليين، ومؤسسات دولية كما يخصّص المنتدى أكثر من 120 اجتماع أعمال مباشر، تربط الشركات الناشئة والمتوسطة بالمستثمرين الإقليميين والدوليين، وتعزز فرص بناء الشراكات وتبادل الحلول المبتكرة.

كما يضم المنتدى أكثر من 25 جهة عارضة، من جهات حكومية، ووكالات وهيئات، وشركات خاصة، ومنصات ابتكار، ومراكز استثمارية، تعرض أحدث الحلول والفرص والاتجاهات في مجالات مثل التمويل الأخضر، والأمن الغذائي، والصناعات الإبداعية، والتقنيات النظيفة، إضافةً إلى التحول الرقمي، والبنية التحتية المستدامة.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى أكثر من 160 فعالية متخصّصة، تشمل جلسات وورش عمل، إلى جانب كلمات رئيسية، ولقاءات وزارية، ومنصات نقاش مغلقة، وفعاليات مهنية متخصّصة، بالإضافة إلى جلسات متخصّصة إضافية تركّز على القطاعات الناشئة، حيث تم تصميم الأجندة الموحدة لتوفر أرضية حوارية عالية المستوى تستعرض استراتيجيات الاستثمار، وتسهم في رسم معالم الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل.

وتعقيباً على المشاركة الدولية التي يشهدها المنتدى هذا العام، قال مروان العجلة، المنسق العام للجنة «منتدى الشارقة للاستثمار»: «لقد تحول «منتدى الشارقة للاستثمار» إلى منصة تعكس حيوية اقتصادنا وتفتح أمام العالم آفاقاً جديدة للتعاون، حيث تلتقي الخبرة الدولية بالطموح المحلي لتضع الشارقة في قلب النقاش العالمي حول مستقبل الاستثمار والتنمية».

وأضاف: «هدفنا أن يعود المشاركون في المنتدى بأجندات واضحة ومشاريع قابلة للتنفيذ، تعكس روح التعاون وتؤكد مكانة الإمارة كمحرك للتغيير الإيجابي».

وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار: «قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام»، لتكون منصة استراتيجية لإعادة التفكير في سلاسل القيمة العالمية، وتقييم أدوات التمويل المؤثر، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الأكثر ارتباطاً بالتحديات والفرص المستقبلية.