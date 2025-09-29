«مطار الشارقة» يجدد اعتماد تجربة العملاء من مجلس المطارات الدولي

الشارقة (الاتحاد)

تسلّم مطار الشارقة شهادة تجديد اعتماد برنامج «تجربة العملاء في المطار، المستوى 2» من مجلس المطارات الدولي «ACI»، في إطار التزامه المستمر بتحسين جودة الخدمات وتقديم تجربة سفر آمنة وذكية للمسافرين.جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة غوانزو الصينية، ضمن أعمال قمة تجربة المطارات 2025 التي نظمها مجلس المطارات الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي مطارات إقليمية وعالمية مشاركة في الحدث.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة المطارات على اعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يعزّز رضا المسافرين عبر مختلف مراحل الرحلة.

ويُعدّ برنامج اعتماد تجربة العملاء إطاراً متدرجاً لتحسين إدارة تجربة العملاء في المطارات عبر 5 مستويات من الاعتماد تغطي 8 مجالات رئيسية تشمل: فهم العملاء، الاستراتيجية، القياس، التحسين التشغيلي، الحوكمة، ثقافة المطار، تصميم الخدمات والابتكار، والتعاون مع مجتمع المطار.وكان مطار الشارقة قد حصل على هذا الاعتماد للمرة الأولى في عام 2022، قبل أن يُجدَّد في عام 2025، ليؤكد مكانته بين نخبة المطارات العالمية التي تضع تجربة المسافرين في صدارة أولوياتها، ويعكس التزامه المستمر بتطوير الخدمات والارتقاء بمعايير التشغيل لمواكبة النمو المتزايد في أعداد المسافرين.

من جانبه أكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن تجديد اعتماد برنامج تجربة العملاء من مجلس المطارات الدولي يعزّز مكانة مطار الشارقة على خريطة الطيران العالمية، ويرسّخ في الوقت نفسه مكانة الإمارة كمركز متقدم في قطاع النقل الجوي.

وأضاف: أن هذا الإنجاز يعكس الثقة التي توليها الهيئات الدولية لقطاع الطيران في الخدمات التي يقدمها مطار الشارقة باعتباره وجهة سفر متكاملة وآمنة وذكية، كما يُبرهن على كفاءة الفرق العاملة في مختلف القطاعات التشغيلية والإدارية، والتزامها بتطبيق أعلى مستويات الجودة والتخطيط وفق المعايير العالمية.

ويؤكد حصول مطار الشارقة على هذا الاعتماد تنفيذه لاستراتيجية واضحة وآليات عمل متطورة لفهم توقعات المسافرين، من خلال التغذية الراجعة لاستبيانات المسافرين، وتحليل البيانات، ورسم خريطة الخدمات المقدمة في رحلة المسافر عبر المطار، وتدريب فرق العمل في الصفوف الأمامية، وتحسين العمليات التشغيلية، بما يسهم في رفع مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة.

كما يواصل المطار تنفيذ مبادرات مبتكرة تُعزز تجربة العملاء من لحظة الوصول وحتى المغادرة، مع التركيز على التحسين التشغيلي، وقياس رضا المسافرين، وترسيخ ثقافة خدمة العملاء، بما يدعم مكانة إمارة الشارقة على خريطة الطيران الإقليمية والعالمية.