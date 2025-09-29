إطلاق «حاضنة الشركات العقارية الإماراتية» لتمكين الكفاءات الوطنية بالقطاع

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي برنامج «حاضنة الشركات العقاريّة الإماراتيّة»، بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وذلك ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في دبي أمس للإعلان عن تفاصيل البرنامج، بحضور عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبدر بوهناد مدير عام واحة دبي للسيليكون، والدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.

ويستهدف برنامج «حاضنة الشركات العقارية الإماراتية»، الذي تبدأ دورته الأولى 27 أكتوبر 2025 ويمتد على مدى 6 أشهر، وتستضيفه واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، احتضان 50 شركة عقارية إماراتية، وسيتم العمل معهم لتأسيس وكالة أو شركة عقارية تعمل بدوام كامـل، وليس مجرّد وسطاء مستقلين.



الكفاءات الوطنيّة

وقد استهلّ المؤتمر بكلمة عمر حمد بوشهاب، أكّد خلالها حرص الدائرة على تمكين الوسطاء العقاريين الإماراتيين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للنجاح.

وقال: نهدف من خلال الحاضنة الجديدة إلى بناء جيل من الوسطاء العقاريين الإماراتيين القادرين على تأسيس شركات وساطة رائدة، تسهم في استدامة السوق وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار العقاري.

وأضاف: شهدنا خلال الفترة الماضية زيادة في عدد الوسطاء العقاريين الإماراتيين بفضل برنامج دبي للوسيط العقاري، فبعدما كانوا يشكّلون ما يصل إلى 700 وسيط من أصل 30 ألفاً في دبي، نجحنا بإضافة 1800 وسيط جديد منذ إطلاق البرنامج في 2024، وتمكّن وسطاؤنا الإماراتيون في هذه الفترة من إنجاز معاملات بقيمة تصل إلى 10 مليارات درهم، واليوم من خلال تعاوننا مع شركائنا، نسعى إلى تمكين المزيد من الشركات الإماراتيّة في السوق لتساهم في تعزيز استدامة وريادة القطاع العقاري في الإمارات. وشهد المؤتمر عقد جلسة حوارية استعرضت تفاصيل البرنامج الجديد وأهدافه الاستراتيجية، بمشاركة كلّ من بدر بوهناد، والدكتورة ليلى فريدون، وعبدالله الشحّي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي، ومحمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في أراضي دبي.



فرص النجاح

وقال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: إن تعاوننا مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي والشركاء الأكاديميين في إطلاق البرنامج من شأنه أن يوفر للمشاركين بيئة تعليمية محفزة تتيح لهم الاستفادة من منظومة أعمال متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والعقارات وريادة الأعمال.



الأهداف الرئيسة

يركّز البرنامج على إكساب المشاركين فهماً عميقاً لمكونات السوق العقاري في الإمارات، بدءاً من الإجراءات التنظيمية والمالية، مروراً بمهارات تحليل السوق وإعداد دراسات الجدوى، وصولاً إلى استيعاب أثر النمو الاقتصادي على القطاع.

ويتناول الجوانب القانونية لتأسيس الشركات وصياغة عقودها، وآليات التخطيط التخصصي وبناء الهيكل المؤسسي للشركة، إلى جانب إدارة الموارد البشرية والمالية، وإقامة شراكات مع البنوك والمطورين العقاريين. ويولي البرنامج اهتماماً خاصاً بتقنيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع العقارات، فضلاً عن ترسيخ السلوكيات المهنية وأخلاقيات العمل.

ويمنح البرنامج الوسطاء القدرة على إدارة المبيعات وبناء علاقات مستدامة مع المتعاملين، كما يركز على أدوات تسويق العلامة التجارية.