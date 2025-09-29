مذكرة بين «المركزي» و«مالية دبي» لتطوير سوق رأس المال في الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ودائرة المالية بحكومة دبي أمس مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الروابط المشتركة، وتوطيد التعاون المشترك في جميع المجالات ذات الصلة، لاسيما تطوير سوق رأس المال في الدولة، باستخدام البنية التحتية المالية المتطورة للمصرف المركزي.

وقّع المذكرة، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، ومعالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الجهتين.

وستُمكن هذه المذكرة مالية دبي من استخدام البنية التحتية المالية المتطورة للمصرف المركزي لإصدار سندات حكومية مقومة بالدرهم، واستكمال الجهود في تطوير سوق رأس المال في الدولة.

وسيستكمل الطرفان تعميق آفاق التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع، وتطوير منصة العملة الرقمية للبنوك المركزية، ودعم الخدمات المالية المبتكرة لتعزيز الشمول المالي في الدولة، وبناء القدرات من خلال برامج التدريب وتبادل الخبرات والتجارب.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: تُمثل هذه المذكرة خطوة مهمة للارتقاء بالأسواق المالية في الدولة، ودعم نموها، وضمان جاهزيتها ومواكبتها لتغيرات المستقبل.