40.1 مليار درهم زيادة القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استهلت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الحالي بزيادة في القيمة السوقية تجاوزت 40.1 مليار درهم، كان أغلبها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي حقق مكاسب سوقية بلغت 38.65 مليار درهم، بدعم من صعود سهم «طاقة» بنسبة 12.39 %، في حين ارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.44 مليار درهم، لتعود مجدداً فوق مستوى التريليون درهم، وتزامن ذلك مع تداولات بقيمة إجمالية 1.66 مليار درهم بعد تداول 462.12 مليون سهم خلال 30 ألفاً و223 صفقة.



سوق أبوظبي

حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام للسوق خلال جلسة تداول، أمس، بمقدار 8.88 نقطة، وبنسبة 0.08% عند مستوى 9990.93 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 947 مليون درهم، شملت ما يزيد على 204 ملايين سهم عبر 18978 صفقة.

وجاء انخفاض المؤشر محصلة لتراجع أسهم 52 شركة مقابل ارتفاع أسهم 26 شركة، وثبات أسهم 44 شركات.

وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 124مليون درهم، تلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 112.15 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 108.95 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 30.66 مليون سهم، وتلاه سهم «طاقة» بتداول 24.34 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بنحو 14.81 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة «طاقة» بنسبة 12.39% إلى 3.9 درهم، «الدار» بنسبة 2.15% ليغلق عند 9.5 درهم، و«دانة غاز» بنسبة 1.34% ليسجل 0.755 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 397.91 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 412.48 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار نحو 14.57 مليون درهم كمحصلة «بيع».

وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 714.26 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 675.29 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 38.97 مليون درهم.

وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي بنحو 38.65 مليار درهم لتصل إلى 3.148 تريليون درهم مقابل 3.109 تريليون درهم في ختام تعاملات الأسبوع السابق.



سوق دبي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع أمس بمقدار 13.35 نقطة وبنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5868.64 نقطة بعد ارتفاع أسهم 23 شركة، مقابل انخفاض أسهم 18 شركة وثبات أسهم 13 شركة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 715.4 مليون درهم، بعد التعامل على 258.12 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11245 صفقة.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كل من «دريك آند سكل» بنسبة 3.38% إلى 0.336 درهم، و«بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.7% ليغلق السهم عند 9.54 درهم، في حين استقرت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» دون تغيير عند سعر 13.3 درهم و13.6 درهم على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 314 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 343.85 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي استثمار الأجانب 29.84 مليون درهم كمحصلة «بيع».



المؤسسات المالية

بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 19.98 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 584 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 19.98 مليون درهم.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي بنحو 1.446 مليار درهم لتعود إلى مستوى التريليون درهم.