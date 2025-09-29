الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

3100 جهة عارضة تشارك في معرض «ويتيكس»

3100 جهة عارضة تشارك في معرض «ويتيكس»
29 سبتمبر 2025 23:34


دبي (الاتحاد)
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنطلق غداً فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي حتى 2 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.
ويعد«ويتيكس» أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن المستدامة والمباني الخضراء والتحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والقطاعات ذات الصلة. وتستعرض 3100 شركة من 68 دولة خلال المعرض أحدث تقنياتها وابتكاراتها ومشاريعها ويتضمن الحدث 18 جناحاً دولياً من جميع أنحاء العالم ويمتد على مساحة 95 ألف متر مربع.
وتتضمن دورة هذا العام من «ويتيكس» منطقة التنقل الأخضر، منطقة الصحة والسلامة، ومنطقة الوفود المخصصة لتعزيز التواصل والتعاون بين الشركات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض من جهة وكبرى الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويشهد المعرض عقد العديد من اللقاءات بين الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرين عبر خدمة لقاءات الأعمال «B2B» وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية «B2G».
وتنظم الهيئة على هامش المعرض ما يزيد على 135 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.
وتتيح الهيئة أيضاً للعارضين فرصة زيارة مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

