الذهب يتجه لأفضل أداء شهري في 14 عاماً

صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء ويستعد لتسجيل أفضل أداء شهري في 14 عاماً، حيث عززت المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأميركية وتزايد التوقعات بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الطلب على المعدن كملاذ آمن.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة ليصل إلى مستوى 3842.76 دولار للأوقية ، بحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش.

وزاد المعدن النفيس بنسبة 11.4 بالمئة حتى الآن في سبتمبر، ويتجه لتسجيل أفضل شهر له منذ أغسطس2011.



وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3872 دولاراً.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 46.95 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1597.58 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1259.02 دولار.