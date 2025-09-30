الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يتجه لأفضل أداء شهري في 14 عاماً

الذهب يتجه لأفضل أداء شهري في 14 عاماً
30 سبتمبر 2025 07:19

صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء ويستعد لتسجيل أفضل أداء شهري في 14 عاماً، حيث عززت المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأميركية وتزايد التوقعات بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة ليصل إلى مستوى 3842.76 دولار للأوقية ، بحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش.
وزاد المعدن النفيس بنسبة 11.4 بالمئة حتى الآن في سبتمبر، ويتجه لتسجيل أفضل شهر له منذ أغسطس2011.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3872 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 46.95 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1597.58 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1259.02 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يحوم قرب ارتفاع قياسي
أسعار الذهب تتجاوز عتبة 3800 دولار للأونصة لأول مرة
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
علوم الدار
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
اليوم 14:52
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
الرياضة
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©