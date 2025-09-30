الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ويتيكس» ينطلق في دبي بمشاركة 3100 جهة عارضة من 68 دولة

«ويتيكس» ينطلق في دبي بمشاركة 3100 جهة عارضة من 68 دولة
30 سبتمبر 2025 11:05

«ويتيكس» ينطلق في دبي بمشاركة 3100 جهة عارضة من 68 دولة
دبي (الاتحاد)
 انطلقت في دبي فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد «ويتيكس» أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن المستدامة والمباني الخضراء، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والقطاعات ذات الصلة. وتستعرض 3,100 شركة من 68 دولة، خلال المعرض، أحدث تقنياتها وابتكاراتها ومشاريعها.

أخبار ذات صلة
18 جناحاً دولياً في «ويتيكس 2025»

ويتضمن المعرض 18 جناحاً دولياً من جميع أنحاء العالم، ويمتد على مساحة 95,000 متر مربع. وتتضمن دورة هذا العام من «ويتيكس» منطقة التنقل الأخضر، منطقة الصحة والسلامة، ومنطقة الوفود المخصصة لتعزيز التواصل والتعاون بين الشركات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض من جهة وكبرى الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويشهد المعرض أيضاً عقد العديد من اللقاءات بين الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرين عبر خدمة لقاءات الأعمال (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G). وتنظم الهيئة على هامش المعرض ما يزيد على 135 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم. وتتيح الهيئة أيضاً للعارضين فرصة زيارة مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويتيكس
معرض ويتيكس
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
علوم الدار
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
اليوم 14:52
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
الرياضة
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©