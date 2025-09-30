مذكرة تفاهم بين «إينوك» و«دي بي ورلد» و«الموانئ والجمارك»

دبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة «إينوك» مذكرة تفاهم استراتيجية مع «دي بي ورلد» و«مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة»، لاستكشاف فرص التعاون على المستويين المحلي والعالمي في قطاعات محورية تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة، وذلك على هامش الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» في مركز دبي التجاري العالمي.وتمثّل هذه الاتفاقية بداية تعاون طويل المدى بين ثلاث من أبرز الجهات المؤثرة في دبي، وتضع الأساس لشراكة استراتيجية تمكّن الأطراف من تقييم وتطوير مشاريع تدعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، وتُسهم في تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية للإمارة.

وُقّعت مذكرة التفاهم بحضور ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا في المؤسسات الثلاث.

وسوف تتيح هذه الشراكة الاستراتيجية تسخير نقاط القوة المشتركة للأطراف المشاركة، بما في ذلك شبكة «دي بي ورلد» العالمية في مجال الخدمات اللوجستية، والقدرات التنظيمية والبنية التحتية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وخبرة مجموعة إينوك في سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية وتحقيق قيمة مستدامة داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقال ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «نعتز في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بهذا التعاون الاستراتيجي الذي يجمعنا مع إينوك ومجموعة موانئ دبي العالمية، والذي يجسّد التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، ويعكس رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية، إنّ هذه الشراكة تمّثل خطوة محورية ومهمة نحو تعزيز تكامل منظوماتنا الاقتصادية واللوجستية، ودعم مسيرة الاستدامة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية على المستويين المحلي والدولي، ويدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

من جانبه، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك: «تجسّد هذه الشراكة الاستراتيجية مع 'مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة' و'دي بي ورلد' التزام إينوك الراسخ بالتميّز التشغيلي وتعزيز مرونة قطاع الطاقة ودفع النمو المستدام. ومن خلال استكشاف فرص التعاون المشتركة عبر سلاسل القيمة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، نفخر بدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكامل والتنمية المستدامة».

وتعكس هذه الاتفاقية طموح دبي في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع بناء تحالفات عالمية تسهم في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة.