اقتصاد

دوكاب تستحوذ على «المصنع الوطني للكابلات» في عُمان

دوكاب تستحوذ على «المصنع الوطني للكابلات» في عُمان
30 سبتمبر 2025 18:43

دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «دوكاب»، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في الإمارات، عن استحواذ استراتيجي على المصنع الوطني للكابلات في سلطنة عُمان، بهدف دفع عجلة النمو الصناعي المشترك وتعزيز التنويع الاقتصادي وفرصه المستقبلية، وتوفير حلول صناعية مبتكرة تسهم في دعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية التي تشهد نمواً متسارعاً ومضاعفاً في السلطنة والمنطقة.
وبحسب بيان صحفي صادر عن المجموعة، تُسهم هذه الخطوة في تحقيق رؤية «عُمان 2040»، بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ حضور السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية العالمية.
وتعزّز الشراكة مسار نمو التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان اللتين أبرمتا عام 2024 اتفاقيات وشراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم، شملت مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، والربط بالسكك الحديدية، والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا.
وقال جيرت هوفمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: إن تعاوننا الاستراتيجي في سلطنة عُمان، يمثل خطوة محورية في مسيرتنا نحو تعزيز الريادة الصناعية العالمية في المنطقة، ويسهم في تسريع تنفيذ استراتيجيتنا للتوسع الدولي، ويتيح لنا تقديم حلول أكثر تخصصاً وتسليم أسرع، إلى جانب تعزيز شراكاتنا مع عملائنا في المنطقة.
واستطاعت مجموعة دوكاب تعزيز حضورها المحلي والإقليمي والدولي، إذ أعلنت عام 2024 عن توسيع انتشارها ليشمل 20 سوقاً جديدة، مما يرفع إجمالي الأسواق التي تنشط فيها مجموعة دوكاب إلى 75 سوقاً حول العالم، تشمل الخليج، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، والأميركيتين.

 

