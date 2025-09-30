انطلاق فعاليات مؤتمر «جيبكا للمغذيات الزراعية» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم في أبوظبي، فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر المغذيات الزراعية، الذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» وتستضيفه شركة «فيرتي جلوب»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في سلسلة القيمة الزراعية والغذائية.

ويهدف المؤتمر، المنعقد من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2025، إلى مناقشة واحد من أبرز التحديات العالمية الراهنة، والمتمثل في ضمان توفير الغذاء المستدام لملايين السكان حول العالم، في ظل التغيرات المناخية وندرة الموارد، ويتزامن انعقاد المؤتمر مع اليوم الدولي للأمم المتحدة للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، ليؤكد مجدداً على أهمية تضافر الجهود عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية، لتعزيز استدامة ومرونة أنظمة الغذاء عالمياً.

وينعقد المؤتمر تحت شعار «النمو المستدام.. تحويل التحديات إلى فرص»، حيث افتُتحت أعماله بكلمة ترحيبية ألقاها عبدالرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «قافكو» ورئيس لجنة المغذيات الزراعية في «جيبكا»، شدد خلالها على أهمية الابتكار واعتماد ممارسات أكثر استدامة في قطاع المغذيات الزراعية.

وفي ظل التوقعات بارتفاع الطلب العالمي على الغذاء بأكثر من 70%، والطلب على الأسمدة بأكثر من 50% بحلول عام 2050، يعكس المؤتمر الدور الحيوي للمغذيات الزراعية المنتجة في دول المجلس في تعزيز الإنتاجية، وحماية الأراضي الزراعية، والحد من تقلبات سلاسل الإمداد الغذائية حول العالم.

ورغم التقدم الكبير الذي تحقّق في مجال الأمن الغذائي خلال القرن العشرين، تقف الزراعة اليوم أمام تحديات جديدة تستلزم تعزيز الاستدامة والمرونة، وستظل المغذيات الزراعية، وعلى رأسها البوتاسيوم والفوسفور، ركيزة أساسية لتلبية الاحتياجات الغذائية المستقبلية، غير أن تباطؤ معدلات زيادة المحاصيل وتضاعف وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة يهددان كفاءة الإنتاج الزراعي، وفي هذا السياق، شدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة توسيع الاستثمارات نحو المغذيات الزراعية المستدامة، وحلول صحة التربة، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ ممارسات زراعية أكثر ذكاءً وقدرة على التكيف مع التحديات.

وشهدت فعاليات المؤتمر عقد جلسة رفيعة المستوى للرؤساء التنفيذيين، بمشاركة سفين تور هولسيثر، الرئيس التنفيذي لشركة «يارا الدولية»، وأحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»، حيث تمت مناقشة أهمية تطوير المغذيات الزراعية لمواجهة تحديات المستقبل، تلتها جلسة حوار قيادي جمعت كلاً من ناصر العميرة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة «فيرتيل»، وفهد البتار، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك للمغذيات الزراعية»، سوريش كريشنان، الرئيس التنفيذي لشركة «باراديب للفوسفات»، وراكيش كابور، العضو المنتدب المشارك لشركة إيفكو الهندية، الذين بحثوا الأولويات الاستراتيجية لدفع النمو المستدام وتعزيز الابتكار في القطاع. كما تضمّنت الفعاليات جلسة نقاشية تنفيذية، شاركت فيها الدكتورة رانيا أبو سمرة، نائب الرئيس للابتكار والبحث في شركة «نستله» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوم هارفي، المدير العام لشركة «سبينس»، حيث سلطا الضوء على دور الابتكار في المغذيات الزراعية في تحسين جودة الغذاء وتعزيز الاستدامة وثقة المستهلك.

وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»: مع تنامي حدة الظواهر المناخية وارتفاع الطلب العالمي على الغذاء، تبرز أهمية منطقة الخليج العربي كمركز عالمي لإنتاج المغذيات الزراعية التي تعد عنصراً أساسياً في تعزيز المحاصيل ودعم الأمن الغذائي وصون الموارد الطبيعية، ويقع على عاتق القطاع الزراعي الاستجابة لهذه التحديات من خلال اعتماد تقنيات أكثر ذكاءً، وممارسات مستدامة، وتوسيع نطاق الشراكات عبر سلسلة القيمة. وسيواصل مؤتمر جيبكا للمغذيات الزراعية رسالته كمنصة رائدة لدعم هذه الجهود، وتعزيز رؤية مشتركة نحو نظام غذائي أكثر أماناً واستدامة.

تتواصل غداً أعمال منتدى جيبكا الخامس عشر للمغذيات الزراعية بكلمة افتتاحية يلقيها فهد البتار، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك للمغذيات الزراعية» ونائب رئيس لجنة المغذيات الزراعية في جيبكا، يعقبها كلمة رئيسية للدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لشركة واحة الابتكار التابعة لشركة سلال، كما يشهد البرنامج سلسلة من الجلسات التي تسلّط الضوء على موضوعات محورية تشمل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، والمتطلبات التنظيمية والتجارية، إضافة إلى استكشاف الاتجاهات الكبرى والأسواق الناشئة.