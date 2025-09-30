الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة عجمان» تعزّز شراكتها مع القطاع الخاص عبر 100 زيارة ميدانية

«غرفة عجمان» تعزّز شراكتها مع القطاع الخاص عبر 100 زيارة ميدانية
30 سبتمبر 2025 18:47

عجمان (الاتحاد)
أكد ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، حرص الغرفة على تكثيف زيارات تعزيز العلاقات لمنشآت القطاع الخاص من أعضاء غرفة عجمان، بهدف التواصل المباشر ورصد المقترحات والأفكار التطويرية الداعمة لتحسين المبادرات والخدمات.وأوضح، خلال زيارة لوفد من الغرفة شملت عدداً من المصانع في الإمارة، أن هذه السلسلة من الزيارات الميدانية، التي تجاوزت 100 زيارة منذ بداية العام، تهدف إلى متابعة مستجدات الواقع الاقتصادي وبحث فرص فتح أسواق خارجية جديدة للمنتج المحلي، وذلك عبر تنويع المشاركات في المعارض والفعاليات الدولية، مما يرسّخ مكانة عجمان كوجهة اقتصادية مفضلة.
وتقوم غرفة عجمان بدور محوري كحلقة وصل بين أعضائها من منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المحلية والاتحادية، لاسيما في ربط المنشآت الصناعية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف دعم الأعضاء وتعزيز استفادتهم من المبادرات الوطنية والبرامج التطويرية التي تطلقها الجهات الحكومية.
وفي هذا الإطار، اطلع وفد الغرفة خلال زياراته الأخيرة لكل من «مصنع الأمير للمواد الغذائية»، و«مصنع القيصر لإعادة التدوير»، و«مصنع الرحاب للعطور» على سير العمل وخطوط الإنتاج، وخطط المصانع ورؤيتها المستقبلية، إضافة إلى بحث فرص مشاركتها في المعارض والملتقيات المحلية والدولية، وتعزيز حضورها وتوسيع أسواقها.
من جانبهم، ثمّن أصحاب الأعمال جهود وحرص غرفة عجمان على تنويع قنوات الدعم المقدمة للقطاع الخاص، مؤكدين أن هذه الزيارات تشكّل منصة مهمة للتواصل المباشر والتفاعل مع الغرفة، بما يتيح تبادل الأفكار والمقترحات ويعزّز قدرات القطاع الخاص على التطوير والنمو ورفع معدلات الإنتاجية.

