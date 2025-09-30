«الصير» و«وادي تكنولوجيا الغذاء» يعلنان عن إنشاء منشأة متقدمة في الإمارات

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الصير ووادي تكنولوجيا الغذاء، مركز الابتكار الغذائي المدعوم من حكومة دبي، عن شراكة استراتيجية لإنشاء مركز متطور لتوزيع المواد الغذائية داخل وادي تكنولوجيا الغذاء.وجاء الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات منتدى مستقبل الغذاء 2025، الذي عُقد في دبي تحت رعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة غذائية مستدامة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وتُمثل هذه المنشأة الانطلاقة الأولى لهذه الشراكة الطموحة، حيث سيتم تصميمها وبناؤها وفق أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على السرعة والمرونة وقابلية التوسع.

وستركّز المرحلة الأولى من المشروع على تبسيط عمليات توزيع الأغذية داخل دولة الإمارات، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الفئات الغذائية ودعم نمو العلامات المحلية، بما يُعزز منظومة الإنتاج الغذائي الوطني.وبمجرد دخولها حيز التشغيل، ستشكّل هذه المنشأة ركيزة أساسية في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، حيث ستعيد صياغة أساليب تأمين الأغذية وتخزينها وتوزيعها عبر تقنيات متقدمة تجمع بين أنظمة التبريد الحديثة وحلول سلاسل الإمداد الذكية. كما ستسهم في رفع كفاءة التوزيع، وتقليل الهدر، وضمان وصول منتجات آمنة وعالية الجودة إلى المستهلكين بأسعار تنافسية. كما ستسهم في خلق فرص عمل، وتطوير المهارات، وتحفيز القيمة المضافة في قطاع التوزيع المحلي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للأنظمة الغذائية المستدامة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع الغذاء العالمي ضغوطاً غير مسبوقة ناجمة عن التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، والزيادة السكانية المتسارعة، والتي تُلقي بظلالها على سلاسل التوريد الدولية. ومن خلال هذا التعاون، تسعى مجموعة الصير ووادي تكنولوجيا الغذاء إلى تقديم حلّ متكامل يعزز قدرة دولة الإمارات على مواجهة هذه التحديات، ويُسهم في ترسيخ الأمن الغذائي للمنطقة على المدى الطويل.

وقال أحمد الشيباني، مدير وادي تكنولوجيا الغذاء: في وادي تكنولوجيا الغذاء، نعمل على تصميم سلسلة قيمة متكاملة تربط بين الابتكار والإنتاج والتصنيع والتوزيع، بما يسرّع نمو الأعمال الغذائية ويعزز وصولها إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتأتي شراكتنا مع مجموعة الصير لإنشاء مركز متطور خطوة محورية نحو ترسيخ هذا النظام المتكامل، ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ودفع مسيرة التحول نحو مستقبل غذائي أكثر مرونة واستدامة، وقادراً على مواجهة التحديات العالمية وتلبية احتياجات الأجيال القادمة.

من جانبه، قال مأمون قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الصير: من خلال هذه الشراكة، تهدف مجموعة الصير إلى تقديم مركز لوجستي متطور يشكّل أساساً لحقبة جديدة في توزيع الأغذية والابتكار. ومن خلال تعزيز شبكات التوريد المحلية ودعم العلامات التجارية الإقليمية، نمهّد الطريق لنماذج توزيع قابلة للنمو، تتخطى حدودنا، بما يضمن أن تُسهم جهود اليوم في تشكيل مستقبل مزدهر ومستدام لدولة الإمارات والمنطقة بأكملها.

وتستند هذه الشراكة إلى التزام مشترك بالاستدامة، إذ تجمع بين نقاط قوة الطرفين لإعادة تصور مستقبل الغذاء، بدءاً من السلع ذات القيمة المضافة، وصولاً إلى التوزيع المحلي بكفاءة، ومع مرور الوقت، ستستقطب هذه الشراكة شركاء عالميين، وتدعم تبادل الخبرات، وتؤسس نموذجاً يعزز سلاسل التوريد، ويضع دولة الإمارات في موقع ريادي كمنصة إقليمية لتصنيع وتوزيع الأغذية، عبر مزيج متوازن يجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية.