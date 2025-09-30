198.43 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية في 9 أشهر

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عكست إحصائيات إدارات أسواق الأسهم في أبوظبي ودبي، عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، قوة أداء أسواق الأسهم المحلية وتفاعلها إيجاباً مع نمو ربحية الشركات المدرجة وتوزيعات أرباحها المغرية، بجانب النمو الاقتصادي المطّرد.

وحققت أسواق الأسهم المحلية زيادة في القيمة السوقية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 198.43 مليار درهم.

وجاءت تلك المكاسب محصّلة ارتفاع القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 109.89 مليار درهم، مع ارتفاع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 88.53 مليار درهم.

ودعَّمت تعاملات شراء الأجانب ارتفاع مؤشرات الأسواق خلال تلك الفترة، ليرتفع مؤشر أبوظبي بنسبة جاوزت 6.32%، إلى جانب ارتفاع كبير لمؤشر دبي بنسبة فاقت 13.2%.

وبلغت محصّلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين «شراء» بقيمة 24 مليار درهم، موزعة بواقع 18.81 مليار صافي شراء في أبوظبي و5.18 مليار في سوق دبي المالي.وانعكس تحسن الأداء على سيولة التداولات، حيث استقطبت أسواق الأسهم سيولة إجمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بقيمة 393.18 مليار درهم، بعد تداول أكثر من 119.57 مليار سهم خلال 6.97 مليون صفقة.

سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات «شراء» الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي «شراء» 18.816 مليار درهم، بعد استحواذهم على 33.3% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وعلى 27% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 95.97 مليار درهم خلال تلك الفترة، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 77.15 مليار درهم.

وكانت محصّلة تعاملات العرب «بيعاً» بقيمة 18.949 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين «بيعاً» بقيمة 1.5 مليار درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي، حيث بلغت حصتهم 58.7% من قيمة التداولات و58.7% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 143.992 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 161.288 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 17.296 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة، فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 1.44 مليار درهم كمحصلة «شراء» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 194.573 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 193.131 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد «بيعاً» بقيمة 1.44 مليار درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة تتجاوز 65.26 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 66.7 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع ملحوظ في نهاية سبتمبر 2025 نسبته 6.32% ليربح 595.6 نقطة، ويغلق عند مستوى 10014.6 نقطة، مقارنة مع 9419 نقطة بنهاية العام السابق، وشهد المؤشر تذبذباً خلال تلك الفترة، حيث سجل أعلى مستوى عند 10382.4 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 8771.73 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأشهر التسعة الأولى من 2025 ارتفاع أسعار أسهم 64 شركة، مقابل تراجع أسعار 48 شركة، فيما أغلقت 11 شركة مستقرة من دون تغيير، وشهد السوق إبرام أكثر من 4.415 مليون صفقة خلال تلك الفترة، تم من خلالها تداول 70.81 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 259.83 مليار درهم، وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 109.89 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الربع الثالث من العام 3.110 تريليون درهم، مقارنة بنحو 3 تريليونات درهم في نهاية العام السابق.

سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نحو 70 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 64.85 مليار درهم، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 5.18 مليار درهم، كمحصلة "شراء".

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 63.29 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 68.48 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 5.18 مليار درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال تلك الفترة 73.195 مليار درهم، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 73.801 مليار درهم، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 605.4 مليون درهم، كمحصلة «بيع».

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 747.44 مليار درهم كمحصلة «شراء»، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 40.128 مليار درهم، وباعوا بقيمة 39.381 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع كبير رابحاً نحو 680.97 نقطة وبنسبة ارتفاع 13.2% عند مستوى 5839.64 نقطة يوم أمس، مقارنة مع 5158.67 نقطة بنهاية العام السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الفترة 6235.81 نقطة، وتم تسجيله يوم 28 يوليو الماضي، في حين بلغ أدنى مستوي للمؤشر 4631.88 نقطة وسجّل يوم 7 أبريل الماضي.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 88.53 مليار درهم لتبلغ 995.445 مليار درهم، مقارنة بنحو 906.905 مليار درهم. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 133.34 مليار درهم، بعد تداول 48.76 مليار سهم خلال 2.55 مليون صفقة.