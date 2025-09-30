الشارقة لإدارة الأصول تعزز مساهمتها في قطاع التعليم



الشارقة (الاتحاد)

أكدت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، التزامها بتعزيز مساهمتها في القطاع التعليمي، من خلال تطوير مشاريع تعليمية نوعية، ودعم المبادرات التي ترفع من جودة التعليم في إمارة الشارقة. جاء ذلك خلال زيارة وفد الشركة عدداً من المدارس التابعة لها، شملت مدرسة فكتوريا الدولية والمدرسة الفرنسية في الشارقة، للاطلاع على سير العملية التعليمية وتفقد الخدمات والبنية التحتية، واستكشاف فرص التطوير المستقبلية، بما يواكب تطلعات الإمارة في تعزيز جودة التعليم، وتحقيق بيئة تعليمية مستدامة ومتميزة. ترأس الزيارة الشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول، يرافقه عمر الملا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة، وسالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء، ودين بايره، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدارس فكتوريا الدولية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والكوادر التعليمية في المؤسستين.

وأكد الشيخ سعود بن محمد القاسمي، أن الاستثمار في التعليم يعد أولوية استراتيجية لدى الشارقة لإدارة الأصول، نظراً لدوره الحيوي في بناء الكفاءات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً التزام الشركة بتعزيز مساهمتها في القطاع التعليمي، من خلال تطوير مشاريع تعليمية نوعية، ودعم المبادرات التي ترفع من جودة التعليم في إمارة الشارقة.

وأضاف: «نؤمن في الشارقة لإدارة الأصول بأن التعليم هو حجر الأساس في نهضة المجتمعات، ونلتزم بتطوير مشاريع تعليمية نوعية تدعم رؤية الشارقة مركزاً للمعرفة والتميز الأكاديمي». وأشاد بمستوى المدارس التي تمت زيارتها، وبالجهود المبذولة من قبل إداراتها بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز، مؤكداً أن الشراكات التعليمية الفاعلة تشكل ركيزة مهمة في استراتيجية الشركة المستقبلية. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الشركة لتفعيل دورها في تعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مستدامة ومتميزة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الإمارة. وخلال الزيارة، اطلع الوفد على سير العملية التعليمية، وتفقد المرافق المدرسية الحديثة، كما تمت مناقشة الخطط التطويرية المستقبلية، لا سيما في ما يتعلق بتوسيع البرامج الأكاديمية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في التدريس والإدارة المدرسية.