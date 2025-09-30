الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الشارقة لإدارة الأصول تعزز مساهمتها في قطاع التعليم

الشارقة لإدارة الأصول تعزز مساهمتها في قطاع التعليم
30 سبتمبر 2025 19:17


الشارقة (الاتحاد)
 أكدت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، التزامها بتعزيز مساهمتها في القطاع التعليمي، من خلال تطوير مشاريع تعليمية نوعية، ودعم المبادرات التي ترفع من جودة التعليم في إمارة الشارقة. جاء ذلك خلال زيارة وفد الشركة عدداً من المدارس التابعة لها، شملت مدرسة فكتوريا الدولية والمدرسة الفرنسية في الشارقة، للاطلاع على سير العملية التعليمية وتفقد الخدمات والبنية التحتية، واستكشاف فرص التطوير المستقبلية، بما يواكب تطلعات الإمارة في تعزيز جودة التعليم، وتحقيق بيئة تعليمية مستدامة ومتميزة. ترأس الزيارة الشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول، يرافقه عمر الملا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة، وسالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء، ودين بايره، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدارس فكتوريا الدولية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والكوادر التعليمية في المؤسستين.

وأكد الشيخ سعود بن محمد القاسمي، أن الاستثمار في التعليم يعد أولوية استراتيجية لدى الشارقة لإدارة الأصول، نظراً لدوره الحيوي في بناء الكفاءات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً التزام الشركة بتعزيز مساهمتها في القطاع التعليمي، من خلال تطوير مشاريع تعليمية نوعية، ودعم المبادرات التي ترفع من جودة التعليم في إمارة الشارقة.

وأضاف: «نؤمن في الشارقة لإدارة الأصول بأن التعليم هو حجر الأساس في نهضة المجتمعات، ونلتزم بتطوير مشاريع تعليمية نوعية تدعم رؤية الشارقة مركزاً للمعرفة والتميز الأكاديمي». وأشاد بمستوى المدارس التي تمت زيارتها، وبالجهود المبذولة من قبل إداراتها بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز، مؤكداً أن الشراكات التعليمية الفاعلة تشكل ركيزة مهمة في استراتيجية الشركة المستقبلية. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الشركة لتفعيل دورها في تعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مستدامة ومتميزة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الإمارة. وخلال الزيارة، اطلع الوفد على سير العملية التعليمية، وتفقد المرافق المدرسية الحديثة، كما تمت مناقشة الخطط التطويرية المستقبلية، لا سيما في ما يتعلق بتوسيع البرامج الأكاديمية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في التدريس والإدارة المدرسية.

الشارقة لإدارة الأصول
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
علوم الدار
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©