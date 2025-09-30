الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الدار» و«إي إتش سي للاستثمار» تُطلقان مشروعهما المشترك «كورلينكس»

«الدار» و«إي إتش سي للاستثمار» تُطلقان مشروعهما المشترك «كورلينكس»
30 سبتمبر 2025 19:30


أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الدار للعقارات»، أكبر شركة للخدمات العقارية المتكاملة في المنطقة، عن تأسيس مشروع مشترك جديد باسم «كورلينكس» مع شركة «إي إتش سي للاستثمار» عبر ذراعها في قطاع الطاقة شركة الإمارات إنترناشونال للغاز «إي آي جي».

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الارتقاء بخدمات المرافق عبر المجتمعات التي تديرها «الدار للعقارات» وإرساء معايير جديدة للكفاءة والسلامة والاستدامة فيها. وستوفّر «كورلينكس» مجموعة موحّدة من الحلول التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز تجربة المعيشة في مجمعات «الدار للعقارات»، بما في ذلك توزيع إمدادات الغاز، وإدارة عملياته التشغيلية، وصيانة التمديدات.

أخبار ذات صلة
الدار تجمع 290 مليون دولار عبر طرح إضافي لصكوك خضراء على شريحتين
«الدار» تستحوذ على حصة «مدن» في «الدار للعقارات»

ويشمل ذلك تركيب أنظمة غاز مركزية في المجمعات السكنية التي تم تسليمها مؤخراً، مع إمكانية تركيب أنظمة مماثلة في المجمعات القائمة، التي يتم إدارتها، بالإضافة أيضاً إلى توفير أنظمة متطورة لمكافحة الحرائق، بما يعزّز مستويات الأمان. وستقدم «كورلينكس» تجربة عملاء متكاملة ومتطورة من خلال دمج جميع هذه الخدمات عبر منصة واحدة.

وقال خالد الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للعقارات»: يُؤكد هذا المشروع المشترك على التزامنا الدائم بتوفير قيمة استثنائية وحلول متكاملة لعملائنا، ومن خلال شراكتنا مع «إي إتش سي للاستثمار»، نجمع بين نقاط قوتنا لإنشاء منصة موحّدة أكثر ابتكاراً لتقديم خدمات المرافق الأساسية.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب لشركة «إي إتش سي للاستثمار»: نعتبر مشروعنا المشترك مع «الدار للعقارات» أكثر من مجرد شراكة، إذ نراه تجسيداً حقيقياً لالتزامنا بالابتكار والتميز، ونسعى من خلال «كورلينكس» إلى إنشاء مجمعاتٍ أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة، وضمان حصول العملاء والسكّان على أعلى معايير الخدمة والموثوقية. تسلط هذه الشراكة الضوء على تفاني «الدار للعقارات» في تقديم حلول مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة حياة عملائها وسكّان مجمعاتها، وتدعم رؤية الشركة في تحويل العقارات إلى فرص استثمارية مجزية.

الدار
الدار العقارية
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
علوم الدار
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©