الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ثاني الزيودي: بناء شراكات تنموية واعدة والاستفادة من نقاط التكامل عالمياً

ثاني الزيودي: بناء شراكات تنموية واعدة والاستفادة من نقاط التكامل عالمياً
30 سبتمبر 2025 19:35


نيويورك (الاتحاد)

عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، خلال زيارته نيويورك، ضمن وفد الدولة الذي شارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص من العديد من دول العالم، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات مع هذه الدول. وقال معالي الدكتور الزيودي، إن حضور وفد إماراتي رفيع المستوى بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد التزام الدولة بمواصلة القيام بدور محوري في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أنه من خلال بناء شراكات قوية والاستفادة من نقاط تكامل دول العالم، يمكننا دفع عجلة النمو والازدهار للعالم أجمع. وأضاف أن المناقشات والاجتماعات الجانبية التي شهدتها الدورة الـ 80 للجمعية، تُعد خطوة جديدة نحو تحقيق الأهداف المشتركة في التنمية المستدامة.

والتقى معالي الزيودي، إلى جانب مشاركته في مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي، وخلال اجتماع موسّع في غرفة التجارة الأميركية، كبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية وشركات الاستثمار الخاص مثل بنك المشرق و«UBS» و«KKR»

أخبار ذات صلة
كوريا الشمالية للأمم المتحدة: لن نتخلى أبدا عن برنامجنا النووي
الإمارات: اخترنا نهج الحكمة وتبنينا دبلوماسية إنسانية صادقة

. كما التقى شخصيات مؤثرة من معهد غولدمان ساكس العالمي، وشركة بلاك روك للاستثمارات في البنية التحتية، ومجموعة أوراسيا، وغيرها، فيما جرى، خلال هذه اللقاءات، بحث آليات التعاون البناء لتعزيز العلاقات الاقتصادية ودفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.

وتأتي لقاءات معالي الدكتور الزيودي مع كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين للشركات، ترجمةً لرؤية دولة الإمارات بأن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تُعد منصة فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي والازدهار. كما تُرسّخ هذه المشاركة دور دولة الإمارات عضواً فعالاً في المجتمع الدولي، ومساهماً رائداً في جهود الابتكار والتعاون والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ويمثّل الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، منصة حيوية للدول للالتقاء وبحث أفضل السبل لمواجهة التحديات العالمية الملحة، كما سلّط الاجتماع هذا العام الضوء على أهمية الحوار في التعامل مع قضايا معقدة مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي، والرعاية الصحية العالمية.

ثاني بن أحمد الزيودي
نيويورك
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
علوم الدار
«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©