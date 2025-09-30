الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الجناح الألماني في «ويتيكس 2025» يحتضن 20 شركة عالمية

30 سبتمبر 2025 19:39

دبي (الاتحاد)

يستضيف الجناح الدولي لجمهورية ألمانيا الاتحادية في «ويتيكس» هذا العام 20 شركة ألمانية رائدة عالمياً، وتستعرض الشركات ابتكاراتها النوعية في مجال الاستدامة والتقنية والمصممة لمساعدة المدن والمؤسسات الخدماتية على أن تصبح أكثر ذكاءً واخضراراً وكفاءة، وتعكس هذه الحلول المبتكرة التزام جمهورية ألمانيا الاتحادية بترسيخ التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التنمية المستدامة والبنية التحتية الذكية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: يوطد المعرض الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والبحوث والتطوير والاستدامة وصناعات وقطاعات المستقبل القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ويشكل المعرض منصة عالمية لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولتين.
من جهته، قال ألكسندر شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات: بعد عامين من انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، علينا أن نكثف جهودنا لتحقيق أهدافنا المناخية، مثل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بمعدل ثلاثة أضعاف، وقد أكدت الحكومة الألمانية الجديدة التزام جمهورية ألمانيا الاتحادية بالعمل المناخي، ونفخر بأن العديد من الشركات الألمانية المشاركة في معرض «ويتيكس» رائدة في هذه المجالات، وتسهم بفعالية في تحقيق هذه الأهداف، مما يساعد على بناء جسور بين الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي.
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وألمانيا 13.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5.4% عن عام 2023.
واختارت الشركات المشاركة في الجناح الألماني منتجاتها بعناية، بهدف مواجهة التحديات الملحة المتعلقة بكفاءة الطاقة والمياه والتحول الرقمي.

