«إمباور» تستعرض أكبر مشروع تبريد مناطق بالعالم في «ويتكس 2025»

دبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، منصة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، في أول أيام الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2025»، حيث اطلع سموه على أحدث إنجازات المؤسسة ومشروعاتها العملاقة، وفي مقدمتها مشروع تبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري، المُصنَّف كأكبر مشروع من نوعه في العالم والحائز شهادتين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكان رفقة سموِّه معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، حيث قدم خلالها أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، شرحاً مفصلاً عن أبرز مشاريع المؤسسة وأبرز الإنجازات التي حققتها في قطاع تبريد المناطق على المستوى العالمي.

واطلع سموه على مشروع الخليج التجاري الذي تنفذه «إمباور»، والذي حققت من خلاله إنجازاً عالمياً بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين على التوالي، الأولى عن «أعلى قدرة تبريد لمحطة تبريد مناطق» بقدرة موصلة بلغت «276.545» طن تبريد، والثانية عن «أكبر تغطية لمحطة تبريد مناطق في العالم»حيث تقدم خدماتها لـ201 مبنى متعددة الاستخدامات منها السكنية والتجارية والفندقية والخدماتية وغيرها.

ويعد هذا المشروع من أكبر مشاريع تبريد المناطق عالمياً، حيث تبلغ قدرته القصوى 451.540 طن تبريد ويضم 9 محطات تبريد مناطق، 4 منها في الخدمة حالياً و2 قيد التصميم، وشبكة أنابيب بطول 53 كيلومتراً، و325 مبنى.

وتستخدم محطات الخليج التجاري تقنيات تخزين الطاقة الحرارية المتقدمة «TES»، وتعتمد في عملياتها على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة «TSE» بالإضافة إلى تقنيات أخرى متطورة.

وقال أحمد بن شعفار: يعكس تميز مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في تنفيذ أكبر مشروع لتبريد المناطق على مستوى العالم المكانة الريادية لدبي منصة عالمية للابتكار في مجالات الطاقة والاستدامة، وتأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وترسيخ أسس الاقتصاد الأخضر، كما يمثل معرض ويتيكس منصة محورية لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات وتبادل الخبرات بين رواد القطاع من مختلف أنحاء العالم، وتسريع وتيرة تبني الممارسات المستدامة، ونحن ماضون في دعم المشاريع الرائدة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، بما يرسخ موقع دولتنا في طليعة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة.