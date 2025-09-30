«دبي القابضة» و«بروكفيلد العقارية» تطلقان مشروع «سولايا»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي القابضة للاستثمارات، الذراع الاستثمارية التابعة لدبي القابضة، بالتعاون مع بروكفيلد العقارية، إطلاق مشروع المجمع السكني «سولايا»، الذي يضم مجموعة حصرية من 234 وحدة سكنية على شاطئ البحر في حي «جميرا 1» بدبي.

ويأتي المشروع الريادي تحت مظلة علامة مِراس التابعة لدبي القابضة للعقارات، ليجسّد فصلاً جديداً في مسيرة الشراكة الراسخة بين دبي القابضة للاستثمارات وبروكفيلد.

ويضم المشروع تسعة مبانٍ موزعة على مساحة 40 فداناً، موفراً مزيجاً من الوحدات السكنية المكونة من غرفتين، وثلاث، وأربع، وخمس غرف نوم، بالإضافة إلى مجموعة من شقق البنتهاوس، و18 منزلاً بحدائق خاصة فضلاً عن وحدات دوبلكس بترّاسات واسعة للمعيشة.

وقام بتصميم المشروع شركة «فوستر آند بارتنرز» العالمية الشهيرة، فيما نفذت شركة «1508 لندن» التصاميم الداخلية، وتم تصميم كل وحدة سكنية بعناية فائقة لتعزيز مفهوم المعيشة الداخلية والخارجية المتكاملة، عبر مساحات مفتوحة، وارتفاعات شاهقة للأسقف، وعناصر تصميمية مميزة، وإطلالات بانورامية على الخليج العربي وأفق دبي المعماري.

وقال عمر كريم، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للاستثمارات: تعكس شراكتنا الممتدة مع بروكفيلد التزام 'دبي القابضة' بترسيخ تحالفات عالمية تُسهم في إحداث قيمة مستدامة وطويلة الأمد لإمارة دبي، فبعد أن طورنا معاً أبرز الوجهات التجارية والعصرية في المدينة، نخطو اليوم مع مشروع 'سولايا' خطوة واثقة نحو القطاع السكني، لنترجم طموحنا المشترك وثقتنا الراسخة بالنمو المتواصل لدبي بوصفها مدينة عالمية، ومن خلال تعاوننا مع شركاء بحجم 'بروكفيلد'، فإننا نضمن أن تحقق استثماراتنا تأثيراً ملموساً، وتدعم مجتمعاتنا، وتعزز المكانة العالمية لدبي كمركز للابتكار والفرص.

ومن جانبه، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للعقارات: يعكس إطلاق مشروع «سولايا» التزامنا الراسخ بإنشاء وجهات استثنائية ترتقي بالرفاهية وتعزز الروابط الأصيلة مع الطبيعة، وهي قيم تحظى دائماً بجاذبية واعتزاز وتقدير أصحاب المنازل المتميزين، ومع تطور الخيارات المفضلة للأفراد نحو المساحات ذات التصاميم التي تركز على الصحة والعافية والبيئات المنسقة بعناية، يأتي 'سولايا' ليقدم مستوى جديداً من المعيشة السكنية في واحدة من أرقى وأكثر المناطق المرغوبة في دبي.



