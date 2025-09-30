«دراجون أويل» تستعرض مبادراتها في «ويتيكس 2025»

دبي (الاتحاد)

شاركت شركة «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» التابعة لحكومة دبي، في فعاليات اليوم الأول من معرض «ويتيكس 2025» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، واستعرضت مجموعة من المبادرات النوعية التي تركز على الابتكار والتحول الذكي في قطاع النفط والغاز.

وسلطت الشركة الضوء على استثماراتها في الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية واللوجستية، وخفض الانبعاثات، وتحسين الأداء عبر سلسلة التوريد، إلى جانب حلول مبتكرة لإدارة النفايات وترسيخ الممارسات المستدامة.

وقال المهندس عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة دراجون أويل، إن دولة الإمارات تخطو خطوات ريادية في مجال الذكاء الاصطناعي وقطاع الطاقة، ونحن في دراجون أويل كشركة تعمل خارج الدولة نواكب هذه الرؤية من خلال مبادرات رقمية متطورة وحلول تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الاستدامة، ومشاركتنا في معرض ويتيكس 2025 تجسد التزامنا المتواصل بالتحول الذكي نحو مستقبل الطاقة المستدامة.