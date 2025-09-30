أحمد بن سعيد يفتتح الدورة 27 من معرض «ويتيكس 2025»

دبي (الاتحاد)

أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال افتتاح سموه الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، أنه برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي تعزيز مكانتها الريادية في صياغة ملامح التحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم.

وأضاف سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «أصبحت دبي محطة استراتيجية لاستضافة وتنظيم الفعاليات والمعارض العالمية الكبرى، لا سيما في مجالات الاستدامة والابتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكات الدولية وجذب الاستثمارات. وبات لمعرض ويتيكس دور محوري من خلال تقديمه أفضل الحلول المبتكرة في مجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، والتكنولوجيا، بما يدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، وبما ينسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

ويؤكد المعرض، الذي انطلق قبل 27 عاماً، مكانة دبي شريكاً رئيساً في صياغة الحلول للتحديات المناخية العالمية، ومركزاً رائداً لتطوير نماذج عمل مبتكرة تُسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية».

ويُنظم معرض «ويتيكس»، من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 3100 شركة من 65 دولة. ويؤكد هذا الإقبال الواسع مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار.

وكان في استقبال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»، وماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «أصبح معرض (ويتيكس) الذي ننظمه بتوجيهات سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، منصة رائدة تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار، حيث يتيح للشركات المحلية والعالمية المتخصصة طرح أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والمياه، والبيئة، والاستدامة وغيرها، وعقد الشراكات الاستراتيجية، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع نخبة من المختصين والخبراء وصناع القرار، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم، كما يتضمن المعرض برنامجاً حافلاً من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين من كبرى الشركات المحلية والعالمية».

وتجوّل سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في أرجاء المعرض، حيث اطلع على أحدث الحلول المبتكرة في الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، وأدوات التحول الرقمي، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتفقد سموّه عدداً من الأجنحة الدولية، كما اطّلع على أبرز الابتكارات المعروضة في منصات عدد من الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض، منها مصدر، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وإينوك، وأكوا باور، وأمنيات، وداماك، وبن غاطي، وسيمنس، ودانواي، وصن تن، ومجموعة كابلات الرياض، وطاقة، وجلف إترنيت، وإمباور، ودراجون أويل، ومجموعة السركال، ومجموعة الغرير، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وغيرها من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.