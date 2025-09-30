وفد اقتصادي من أبوظبي يزور الولايات المتحدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية

أبوظبي (الاتحاد)

تقود دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من الإمارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العلاقات والشراكات مع القوى الاقتصادية الرئيسة في العالم، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً جاذباً للمواهب والأعمال والاستثمارات، وتأكيداً على التزامها بتوسيع نطاق شراكاتها الاقتصادية في العالم.ويترأس معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الوفد الذي يضم أكثر من 100 مسؤول من 44 من كبريات الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، مثل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وجمارك أبوظبي، وأبوظبي العالمي «ADGM»، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية «ADX»، ومبادلة، والدار العقارية، و «Hub71».

ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع قادة الأعمال والمستثمرين الأميركيين في قطاعات استراتيجية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، وتنظيم منتدى أبوظبي للاستثمار- نيويورك، بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي، ومائدة مستديرة للشركات العائلية تُنظمها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي «BCIU»، من أجل تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية في الإمارة والفرص الاستثمارية، وتعزيز دور أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: تعد الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً لأبوظبي ودولة الإمارات، وتتميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين باستمرارية النمو والازدهار في القطاعات الحيوية المختلفة، وتعكس زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى الولايات المتحدة التزامنا المشترك بالابتكار والاستدامة وتحقيق النمو بما يخدم شرائح المجتمع المختلفة، من خلال تعزيز الحوارات البناءة مع القادة الذين يشكّلون ملامح المشهد الاقتصادي من أجل دفع تعاوننا إلى آفاق جديدة.

وأضاف: نعمل على تعزيز شراكاتنا مع الاقتصادات الرائدة، وإبراز الفرص الاستثمارية التي يتيحها «اقتصاد الصقر» المتنامي في قطاعات عدة تشمل الذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتكنولوجيا الزراعية، والقطاع المالي، والطاقة الجديدة، وعلوم الحياة، والتصنيع المتقدم.

وتُعد الولايات المتحدة من أبرز الشركاء التجاريين لأبوظبي ودولة الإمارات، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2024، نحو 34.4 مليار دولار بزيادة 8.5% مقارنة بالعام 2023.

وتعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتد التبادل التجاري للدولة إلى جميع الولايات الأميركية الخمسين، ويدعم أكثر من 184 ألف وظيفة.

وتجاوزت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة تريليون دولار، حيث تسهم في دفع النمو وخلق فرص العمل، بينما أعلنت الدولة مؤخراً، عن استثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي خلال العقد المقبل، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والابتكار والفضاء والطيران.

وتواصل منظومة الأعمال في أبوظبي جذب الشركات الأميركية التي تعمل في القطاعات المختلفة التي تدعم اقتصاد الابتكار في الإمارة، كما يستقطب أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات المالية الأميركية.